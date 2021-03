Un jove resulta ferit després de ser atropellat diverses vegades per un vehicle a Albatera

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a aclarir l'ocorregut, encara que de moment no hi ha detinguts, segons han informat a Europa Press fonts de l'institut armat.

Els fets van ocórrer cap a les 19.20 hores d'aquest dimecres, quan el CICU va rebre un avís que un vianant havia resultat ferit amb politraumatisme després de ser atropellat diverses vegades per un cotxe.

L'home va ser atès per una unitat del SAMU i una unitat de Suport Vital Bàsic i traslladat a l'hospital Vega Baja d'Oriola, on es troba ingressat. Segons la Guàrdia Civil, que ha obert una investigació sobre els fets, la vida del ferit no corre perill.