Un trage de fallera reciclat realitzat amb plàstics i càpsules de café arriba a 'National Geographic'

Un trage de fallera elaborat a partir de materials reciclats, com gots de plàstic, pots de llauna, llavors o càpsules de café, ha arribat a 'Kids vs Plastic', una de les publicacions de la prestigiosa 'National Geographic'.

Es tracta d'un projecte de Rosa Montesa, Rosa Andrés i Eva Ripoll que pretén demostrar que "les Falles poden ser molt innovadores i inesperades en estètica, desenvolupament i usos de materials".

En eixe "avanç cap a una societat i una culturalitat més sostenible, divertida i creativa", la dissenyadora valenciana Rosa Montesa i la fotògrafa Eva Ripoll han donat "una volta de rosca al disseny de vestuari creant el trage de fallera realitzat únicament amb materials reciclats".

Tal ha sigut el seu èxit que la publicació nord-americana 'National Geographic' l'ha triat com model singular i, sobretot, nou per a la seua inclusió en l'últim número de la seua publicació 'Kids vs Plastic', orientat a sensibilitzar mundialment els més joves en l'univers de la reutilització de materials i la preservació del medi ambient, informen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

El disseny ha saltat a tot el món, i més encara en aquests temps difícils, gràcies a les pàgines de la prestigiosa editorial i el canal youtube de Rosa Montesa que compta amb 140.000 subscriptors i més de 28 milions de visites des del qual ensenya nous processos de creació utilitzant elements de deixalla com a filosofia de treball.