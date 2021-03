MÉS per Llucmajor critica que el consistorio "ha negado ayudas" con un superávit de 8,3 millones

Desde la formación ecosoberanista han señalado que "las cifras sacan a la luz que el año fue totalmente normal en cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento de Llucmajor".

En este sentido, el concejal de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, ha lamentado que "los ciudadanos han cumplido con sus obligaciones fiscales", mientras que "el Ayuntamiento no ha cumplido con su responsabilidad, que no era otra que llevar a cabo políticas valientes y contundentes para ayudar a todas las familias, empresas, comercios y otros agentes afectados por la pandemia". "Todo lo que hagan a partir de ahora llega tarde para muchas familias y para muchas empresas que ya han tenido que cerrar. No supieron reaccionar a tiempo", ha apuntado Serra.

De acuerdo con el concejal, los 8,3 millones de superávit y el remanente de tesorería de 24,6 millones de euros "serían de aplaudir" en una "situación normal", pero en "la situación de extrema necesidad que vivimos tener este superávit es una vergüenza".

"Especialmente grave consideramos que el pacto haya negado de forma reiterada durante este último año las ayudas argumentando una supuesta falta de recursos cuando la liquidación demuestra que no es así", ha destacado.

Así, la formación ecosoberanista ha concluido que "ha faltado valentía y capacidad de gestionar la situación". "Nos gustaría saber qué han hecho los concejales durante todos estos meses porque por la gestión que vemos no han tenido ni la ilusión de gestionar una situación que para cualquier político sería un reto", ha finalizado Serra.