La fundació de l'Aliança Valenciana de les Bateries es constituirà en unes setmanes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que en unes setmanes es constituirà la fundació Centre d'Investigació Element València, "el primer pas per a l'Aliança Valenciana de les Bateries, un projecte que també inclou una gigafactoria de fabricació de bateries. Els patrons seran l'empresa Power Electronics, la Universitat de València i el Govern valencià.

En la sessió de control en Les Corts, davant les crítiques del PP per l'aliança del Govern d'Espanya per a instal·lar una fàbrica de bateries a Catalunya juntament amb Seat i Iberdrola, Puig ha assegurat que "el Consell confia absolutament en l'empresa" que pilota l'aliança a la Comunitat Valenciana.

És més, fonts de la Generalitat afigen que es tracta "d'un projecte robust, amb un full de ruta ben definit i uns objectius clars". La fundació, amb la previsió que es constituïsca durant aquest mes i es pose en funcionament al juny, serà "l'element distintiu del projecte valencià de planta de bateries i el centre R+D de referència per al sector".

L'activitat investigadora "ja està iniciada" amb convenis de col·laboració entre Power Electronics i instituts d'investigació, amb el suport econòmic del Consell que ja ha aportat un milió d'euros. Posteriorment s'incorporaran altres patrons com les universitats Politècnica de València i d'Alacant, els instituts tecnològics ITE i ICEMOl i altres organismes nacionals i internacionals, avancen des de Presidència.

Bonig: "És la submissió a Catalunya"

Per la seua banda, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha denunciat que la Comunitat Valenciana ha perdut "una gran inversió en un moment fonamental" després de l'anunci de la planta a Catalunya. "L'aliança de bateries i la gran 'commonwealth' és la submissió a Catalunya, un altre 'ximoanunci'", ha il·lustrat recordant que "també va perdre la inversió en una plataforma logística de l'Exèrcit a Alzira que se'n va anar a Andalusia".

Li ha instat així que "almenys es queixe com a secretari general del PSPV el que ha sigut incapaç com a president".

Com a rèplica, al marge de l'aliança de bateries, Puig ha destacat que Renfe haja adjudicat un macroencàrrec de trens de rodalies a Stadler, amb planta a Albuixec (València). "Eixe és el camí per a fabricar trens de rodalies, que són tan importants", ha asseverat per a criticar que els anteriors govern del PP no van fer "gens" per impulsar aquestes xarxes ferroviàries.