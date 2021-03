Labora engegarà un pla d'ocupació específica per a dones en el sector públic i privat

Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la sessió de control en Les Corts d'aquest dijous. El pla preveu finançar la contractació en el sector privat per a incentivar l'accés a aquells sectors en els quals està infrarrepresentada la dona, com les enginyeries.

En el cas de dones que no compten amb la qualificació, s'impulsarà un programa de formació dual que els brindarà una oportunitat d'ocupació per mitjà d'un contracte per a la formació i l'aprenentatge, més un certificat de professionalitat.

En segon lloc, busca incentivar l'accés a llocs intermedis o de direcció en totes les empreses, especialment en aquells tradicionalment feminitzats, però en els quals els llocs directius segueixen estant ocupats per homes.

Pel que fa al sector públic, es plantegen dos línies específiques per a la incorporació de dones a l'atur de llarga durada però amb perfil qualificat, per a facilitar la seua reconnexió amb el mercat laboral i programes mixts d'ocupació i formació per a dones sense qualificació que els atorgue un certificat de professionalitat.

Segons ha explicat, existeix un objectiu de les cultures i inèrcies del mercat laboral que segueixen sent un fre per a la igualtat entre homes i dones.

IGUALTAT

Durant el debat, el síndic de Ciutadans, Toni Cantó, i el president, Ximo Puig, han intercanviat retrets respecte a la igualtat i el feminisme, a compte del que Cantó ha considerat "xarramenta" del Consell.

En el seu torn de rèplica, Puig ha enlletgit a Cantó que el pacte valencià contra la violència de gènere "no es partiditza" i ha defès que el Consell "és i sempre serà feminista".

Cantó ha criticat a Puig i altres membres del Consell, com la vicepresidenta Mónica Oltra, que "no compleixen la paritat" en els seus departaments. Per la seua banda, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha retret a Puig que "el seu govern feminista no compleix la paritat" i s'ha preguntat "per a quan una dona candidata" socialista a la Generalitat, instant al fet que ho faça la consellera de Justícia, Gabriela Bravo: "Anime's, visibilitze la dona del PSPV. Les dones del PP donem la cara encara que ens amenacen, no ens amaguem darrere de ningú, i menys darrere d'un home".

Per la seua banda, els grups del Botànic (Compromís i Unides Podem) també han preguntat per qüestions relacionades amb el feminisme. Així, Fran Ferri s'ha interessat per les línies de treball del Consell per a aconseguir una "eixida feminista" a la crisi generada per la pandèmia i Pilar Lima ha preguntat per les mesures que està engegant el Consell per a evitar que la pandèmia puga suposar una regressió en els avanços feministes i els drets de les dones.