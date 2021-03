Cantó reconeix estar preocupat després de la moció de censura a Múrcia però demana tranquil·litat: "Em sent ferm i fort"

En tot cas, ha negat que haja parlat ja amb la presidenta nacional, Inés Arrimadas, i ha insistit que el que haja de dir ho dirà davant l'Executiva de Ciutadans, encara per convocar. "És el que he de fer i el comportament lleial que li dec al partit", ha recalcat als periodistes en els passadissos de les Corts.

Cantó ja va admetre aquest dimecres en Twitter la seua discrepància amb la decisió de la direcció 'taronja' de presentar una moció de censura contra el PP a Múrcia i va anunciar que demanarà explicacions. Ara ha assegurat que està a l'espera d'eixa executiva que van demanar tant ell com altres representants de Cs.

Encara que ha remarcat que "per descomptat" que pot parlar abans amb Arrimadas, ha posat l'accent que "l'ideal" és abordar-ho primer en l'Executiva, amb l'objectiu que la direcció "transmeta eixa estratègia en el seu conjunt per a valorar-la".

Preguntat per si s'esperava aquest moviment, Cantó ha afirmat que "forma part de l'anàlisi" que pretén fer en l'Executiva "amb tots els companys davant". "És el que toca", ha recalcat, i ha lamentat "no poder donar més explicacions".

També s'ha emplaçat a l'Executiva per a analitzar la convocatòria d'eleccions a Madrid i "les conseqüències del que va passar ahir a Múrcia". "Estic preocupat, òbviament, i per açò vull expressar-ho en el lloc on correspon", ha reiterat.

Per contra, el síndic de Cs ha defès que "és responsable llançar un missatge de tranquil·litat" en les coalicions de govern de la Comunitat Valenciana que comparteixen amb el PP, "principalment la Diputació i l'Ajuntament d'Alacant però també altres municipis".

Ha destacat que "fins al moment, la valoració de l'acord és bona fins i tot quan hi ha hagut un problema" com amb la vacunació irregular del diputat del PP Bernabé Cano, sobre el qual ha reconegut que el president de la corporació, el 'popular' Carlos Mazón, "va fer exactament" el que demanava Cs en "llevar-li les competències".

"No crec que hi haja ningú plantejant cap canvi en aquest sentit", ha sostingut en relació a la possibilitat que hi haja un moviment similar a la Comunitat Valenciana, després de mostrar-se també "satisfet" pel treball en l'Ajuntament d'Alacant.

Dit açò, preguntat per si està incòmode, ha afirmat sentir-se "bé, ferm i fort". "Sóc una persona que no té por a aquest tipus de situacions", ha dit encara reconeixent que està "desitjant" poder expressar allò que sent en el fòrum "adequat".

Toni Cantó també ha rebutjat que haja d'explicar-ho abans als militants perquè, al seu juí, "primer és millor en el partit i a porta tancada". "Ja ho vaig explicar ahir molt clarament, fins a ací vaig voler arribar, la resta ho diré en l'Executiva", ha repetit.

"CAP CONSTÀNCIA" DE CANVIS EN LES FILES DE CS

I ha postil·lat, sobre l'afirmació del portaveu del PP en el Senat, Javier Maroto, que molts dirigents de Cs han contactat de forma discreta amb el PP per a unir-se, que no té "cap constància d'una cosa com aquesta".