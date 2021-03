Useiri recibe con pancartas de protesta a Armengol y critica que les den "medallitas"

Así se han pronunciado en relación a que el Govern entregase este año su Medalla de Oro, máxima distinción en las Islas, a los sanitarios de Baleares por su labor durante la pandemia.

A las puertas del nuevo centro de salud Can Misses de Ibiza, representantes de Useiri han recibido a Armengol y a la consellera de Salud, Patricia Gómez, dándoles la espalda y mostrándoles distintas pancartas reivindicativas.

En declaraciones a los medios, desde Useiri han criticado que "ellos cobren 1.500 euros mensuales por residencia", cuando los sanitarios reclaman un aumento de este plus.

También han considerado que Gómez debe velar por los sanitarios, "que es algo que no está haciendo", y le han pedido que "quiera negociar con nosotros" y "mire también por la sanidad en la Isla", donde se producen colas de un año para "que te operen de una rodilla".

"No queremos ninguna migaja. No queremos un plus por el Covid porque al final es nuestro trabajo, sino que se nos pague algo digno todos los meses para podernos quedar en la Isla y que no nos tengamos que ir", han concluido.

Sobre las reclamaciones de Useiri, la consellera de Salud ha afirmado que están en un "permanente diálogo social", que recogen estas peticiones y las analizan de manera global, aunque ha añadido que el actual momento económico obliga a ser "muy responsables" con las mejoras retributivas que puedan realizarse. En este sentido, Gómez ha considerado que hay que valorar la "sensibilidad del Govern".

"Los sindicatos tienen su trabajo de recoger las reivindicaciones de los profesionales y trabajarlas con la administración, sea cual sea la propuesta", ha concluido.