Cs en el Ayuntamiento de Málaga dice que no hay peligro de moción de censura: "Todo lo demás es ruido"

20M EP

NOTICIA

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha asegurado este jueves que "no hay peligro de moción de censura" en el Consistorio de la capital, donde la formación naranja mantiene un pacto de gobierno con el PP, aunque, no obstante, están en minoría tras la salida de Juan Cassá, ahora edil no adscrito, del grupo de Ciudadanos.