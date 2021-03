Maya dice que la crisis entre PP y Cs "no es buena" para NA+ pero asegura que "no afecta" al Ayuntamiento de Pamplona

20M EP

NOTICIA

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha reconocido que la crisis abierta entre PP y Ciudadanos en Murcia y Madrid "no es buena" para la coalición Navarra Suma, formada por estas dos formaciones y UPN. No obstante, ha asegurado que "no afecta" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona.