'Parir al segle XXI', el docuweb valenciano sobre el parto respetado que opta al World Press Photo

Así lo ha manifestado a Europa Press Àlex Badia, productor, director de medios interactivos e integrante de Barret Cooperativa, la productora valenciana responsable de este proyecto, que cuenta con la participación de À Punt Mèdia y el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE.

'Parir al segle XXI', dirigido por la documentalista Claudia Reig Valera, muestra todo el proceso de embarazo de cinco mujeres, antes y después del coronavirus, y el nacimiento de sus bebés en el centro público Hospital Universitario de La Plana, en Vila-real (Castellón).

Se explica cómo es el llamado parto respetado, que implica para las madres establecer un plan en el cual se mantienen decisiones tomadas antes del momento de parir, cuando se trata de un alumbramiento de bajo riesgo y asistido por comadronas, explican desde la radiotelevisión pública valenciana, À Punt.

El equipo del Servicio de Partos del Hospital de La Plana aporta la visión de un modelo de parto poco extendido en nuestro territorio y que implica poder personalizar el tipo de asistencia, desde la administración de anestesia hasta la posibilidad de parir dentro del agua.

El docuweb tiene una estructura de seis bloques que desarrollan todo el proceso: expectativas, preparto, dilatación, nacimiento, posparto y vuelta a casa. La historia entrelaza el testimonio de las protagonistas, una de las cuales parió durante el confinamiento en el mes de abril.

Además, permite la interactividad, ya que se puede acceder a estadísticas y contenidos adicionales que completan con datos lo que cuentan las cinco mujeres. Como curiosidad, este docuweb posibilita diseñar un plan de parto para seleccionar las preferencias de la mujer de cara a un momento tan importante como es el nacimiento de un hijo o hija. Asimismo, incluye una serie de videos didácticos donde las comadronas del Hospital de La Plana explican de una manera ilustrativa qué quiere decir cada uno de los puntos. Finalmente, ofrece la posibilidad de imprimir esta planificación en formato PDF.

En este sentido, Badia, que comenta que este documental forma parte de un proyecto más amplio sobre la "violencia obstétrica", recuerda que Barret "lleva trabajando años en el formato interactivo, de forma paralela a trabajos más tradicionales". En este caso, apunta, "pensamos que la interactividad podía dar un valor añadido para que las usuarias que así lo deseen puedan obtener información y tengan la libertad de explorarla a su aire de acuerdo a sus intereses en ese proceso que es el parto".

Desde Barret subrayan el "honor" que supone ser parte de WPPh2021 junto con otros nominados destacados ('Ukraine, grey zone' y 'Reconstructing Seven Days of Protests in Minneapolis After George Floyd's Death') y confían en que "la lucha de las comadronas y defensoras del respeto de los derechos de las mujeres en el parto gane visibilidad gracias a la nominación".

CUATRO ESPAÑOLES NOMINADOS

El docuweb valenciano es una de las cuatro propuestas españolas que figuran en la lista de nominados por la Fundación World Press Photo en la edición de este año, cuyos ganadores se conocerán el próximo día 15 de abril, marcado por la pandemia de Covid-19 y las protestas por la justicia social en todo el mundo.

Los galardonados, elegidos por un jurado independiente, recibirán un premio económico de 5.000 euros y sus trabajos se publicarán y exhibirán en las plataformas de World Press Photo.

Además de 'Parir al segle XXI', se trata de Luis Tato, nominado a mejor fotografía con la imagen 'Lucha contra la invasión de langostas en África oriental' para The Washington Post, sobre un enjambre masivo de langostas en el condado de Samburu, Kenia, el pasado mes de abril.

Se suma el fotógrafo Aitor Garmendia, nominado en la categoría de Medio Ambiente, con el trabajo 'Dentro de la industria porcina española: la fábrica de cerdos de Europa', una serie de instantáneas para mostrar lo que sucede en granjas porcinas tomadas en diferentes momentos del año.

También ha sido nominado Jaime Culebras, un investigador de reptiles y anfibios, y fotógrafo de naturaleza radicado en Ecuador, por su trabajo 'Nueva vida', en el que ilustra los huevos de una rana de cristal de Wiley, Nymphargus wileyi.