Igea afirma que Mañueco le aseguró ayer por la mañana que no convocaría elecciones pasara lo que pasara

Francisco Igea ha citado las palabras textuales que pronunció el presidente de la Junta en esa reunión: "Mira Paco, pase lo que pase no convocaré elecciones, la gente no lo entendería", afirmación que ha sido ratificada por el propio presidente que ha apelado en todo momento a la "responsabilidad" para no adelantar las elecciones en la comunidad castellano y leonesa.

Preguntado sobre si entiende que la presidenta madrileña no ha sido responsable tras optar por disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones, Mañueco ha aclarado que su decisión de no adelantar comicios ha sido pensando en las personas de Castilla y León y en la situación concreta de la comunidad que preside. "Nada más lejos que pensar en otras comunidades autónomas", ha aclarado.

Igea ha alabado que el presidente de la Junta de Castilla y León haya puesto por delante a los ciudadanos que su propio interés político. "Es justo reconocerle al presidente lo que es justo", ha añadido Igea a quien el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido en respuesta a otra pregunta de los medios como "su compañero y amigo".