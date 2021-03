La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destituido a todos los consejeros de Ciudadanos, entre ellos al vicepresidente, Ignacio Aguado. Tras la moción de censura de Cs y PSOE al presidente de Murcia, Fernando López Miras, la ejecutiva del PP de Madrid ha movido ficha y ha convocado elecciones para el próximo 4 de mayo.

Aguado, el que era vicepresidente de la comunidad hasta este martes, ha aparecido esta mañana en El programa de Ana Rosa para trasmitir su descontento con la decisión de Ayuso y pedir disculpas, públicamente, a los madrileños por este terremoto político. El líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madridha asegurado que lo ocurrido en la Región de Murcia ha sido un caso aislado del que él no tenía conocimiento.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha defendido durante toda la mañana, junto a sus colaboradores, que el movimiento de la formación naranja en Murcia no ha sido un paso único, sino que se trata de una estrategia conjunta de la formación de Arrimadas. "Ignacio en esta mesa le aseguro que hay, además, representantes de varios medios, de todos los colores, y esto de que solo es una operación en Murcia, no nos lo creemos ninguno", ha comentado la periodista.

La moción de censura en Murcia podría ser solo en comienzo

Quintana ha defendido que "esto es una operación más amplia" al margen de que su invitado estuviese al tanto o no. "Respeto lo que ustedes se crean, lo que le digo es que en Murcia ha sucedido lo que ha sucedido y no tenía porqué haber sucedido en otras comunidades", ha respondido Aguado. El exvicepresidente, algo tenso, ha especificado que no podía responder a las preguntas de la presentadora con fluidez debido al retardo del directo.

"La señora Ayuso ha decidido dinamitar todo, no es que se haya roto, no perdone, ha roto unilateralmente el acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos, lo ha roto por un capricho electoral", ha explicado el líder madrileño. Aguado se ha dirigido a los medios de comunicación y ha hecho referencia a la buena imagen de la presidenta de Madrid en las tertulias políticas.

"Pueden contar lo que quieran y pueden tener el apoyo de los medios y los tertulianos que quieran, la cuestión es que la presidenta regional miente cuando dice que había una moción de censura en la Comunidad de Madridy miente porque no había absolutamente nada", ha añadido el exvicepresidente autonómico. Aguado ha acusado a Ayuso de querer gobernar en solitario desde el principio de la legislatura y ha añadido: "Piensa que va a ser la reina sol en Madrid".

Aguado acusa de corrupción al PP de la Región de Murcia



La conductora del magazine matutino ha empezado a hacer muecas que dejaban ver su desacuerdo con las palabras de su entrevistado. Asimismo, Quintana le ha preguntado si Ciudadanos presentará una moción de censura a lo que Aguado ha explicado que todo dependerá de la decisión del Constitucional. La periodista ha rebatido los argumentos del abogado y ha recalcado que esta lucha política ha empezado tras la decisión de su partido en Murcia.

Ana Rosa es clara, al escuchar a Ignacio Aguado: "No nos lo creemos ninguno" #AR11Mhttps://t.co/nv3XleSeQo — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 11, 2021

"Ciudadanos no puede decir que no habían calculado, porque deberían haber calculado", ha añadido Ana Rosa. "Y qué tendríamos que haber hecho en Murcia, ¿callarnos? ¿Tapar la corrupción del PP de Murcia?", ha respondido Aguado. "Perdóneme usted, ustedes estaban gobernando con el PP en Murcia, dejar al PP. No me gustan ustedes, les abandono", ha exclamado la comunicadora.

"Por qué tengo que abandonar un gobierno, en todo caso se tendrán que ir ellos, Ana Rosa. Por qué me tengo que ir yo de un gobierno, para dejar que ellos sigan haciendo sus tropelías en el Gobierno de Murcia...", ha contestado, algo molesto, el líder de Cs. Quintana ha interrumpido a su invitado y ha dado por terminada la entrevista frente al gesto de descontento del exvicepresidente.