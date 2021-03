Cvirus.- Generalitat prepara un llistat de personal d'Infermeria voluntari per si fora necessari en la vacunació massiva

La finalitat d'aquesta mesura és disposar d'un llistat de personal de suport "amb la suficient antelació per a quan arribe el moment d'administrar una quantitat important de dosis de vacunes en un temps relativament curt".

En aquest sentit, des de Sanitat se'n va a remunerar l'excés de treball que realitzen fora de la jornada habitual, sempre en el cas que la seua participació fora necessària.

La Conselleria ha incrementat la plantilla en més de 3.400 infermeres, 2.038 tècnics/ques en cures auxiliars d'infermeria i més de 800 auxiliars administratius/ves per a "enfortir i atendre de forma eficaç totes les necessitats assistencials plantejades per la pandèmia", segons ha informat en un comunicat el departament que dirigeix Ana Barceló.

A més, des de la Direcció general de Recursos Humans s'han anat adoptant una sèrie de mesures organitzatives en previsió de les necessitats i, de forma planificada, s'ha establit un ordre de prelació en cada departament de salut, que es va donar a conéixer recentment als sindicats de la Mesa Sectorial.

Eixa ordre permetrà anar cridant als professionals que s'hagen anat apuntant de manera voluntària quan s'inicie la vacunació massiva de la població. Aquesta possibilitat permetria, en cas d'una arribada massiva de dosis, reforçar els equips de vacunació amb aquest personal.

El passat 29 de gener, el ple del Consell va aprovar la regulació del programa de productivitat per a la prestació de mòduls addicionals de reforç en els equips d'Atenció Primària en 2021.

CONTINDRE EXCÉS DE CÀRREGA ASSISTENCIAL

L'objectiu és establir un programa específic per a contindre l'excés de càrrega assistencial allà on es produïsca, mentre dure la sobrecàrrega produïda per la covid-19 en l'àmbit de l'Atenció Primària, de manera que permeta una atenció adequada i de qualitat als pacients.

Aquest acord, que disposa d'un pressupost total per a l'exercici de 2021 de 13.108.768 euros i té caràcter voluntari per als professionals, arreplega la remuneració per mòduls de l'excés de treball i inclou un apartat en el qual expressament es contempla la possibilitat d'establir mòduls de dos hores i mitja o de cinc hores per a vacunar de covid-19 fora de la jornada habitual.