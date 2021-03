Navarro (CEV) acusa al Gobierno de no dar una "respuesta económica contundente" a los sectores afectados

En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría que haber dado "una respuesta más contundente en términos económicos a los sectores más afectados" por los cierres decretados como medida para bajar la incidencia de contagios, ha manifestado en una entrevista a Europa Press. Según ha dicho, "la única ayuda directa que ha dado el Estado han sido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En cuanto al paquete de ayudas de 11.000 millones de euros anunciado por el Gobierno, -a través de tres fondos, uno con ayudas a empresas canalizadas por las CCAA, otro de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas-, Navarro no está de acuerdo en que sirvan para condonar créditos ICO "porque ha habido muchas empresas que por responsabilidad no han pedido ICO para que otras empresas lo pudieran tener".

En todo caso, "ellos mismos a fecha de hoy no tienen muy claro cuál va a ser el destino de esos 11.000 millones, si eso llega algún día a las empresas", ha apuntado. Desde su punto de vista, este es un Gobierno de "bastante demagogia".

Por el contrario, ha defendido que las empresas han demostrado una "alta responsabilidad social" durante la pandemia y que la crisis "ha sacado lo mejor de las personas".

GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS "CON LOS MISMOS CRITERIOS"

En cuanto a los Fondos Europeos, Navarro ha defendido que independientemente de quién los gestione, "lo primero es que haya proyectos" porque de lo contrario, "devolveremos todas las ayudas como en ocasiones devolvemos ayudas de acciones que no realizamos".

Precisamente por eso ha defendido que las empresas se "unan" en proyectos comunes. En este sentido ha puesto en valor la alianza estratégica de Inndromeda entre universidades, patronal, el CSIC y la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) en favor de la innovación y con la que se buscan proyectos que unan empresas, pymes y medianas empresas para ejecutar proyectos europeos.

A partir de ahí, el líder de la patronal prefiere "una gestión o unificada o territorial pero con los mismos criterios que la nacional". "No inventemos nada nuevo ni específico de esta comunidad o de cualquier otra comunidad, que no se creen 17 proyectos europeos de comunidades", ha advertido.

Además, Navarro ha señalado que con estos fondos no cree que se deba "transformar" el modelo productivo de la Comunitat sino que "lo que hay que hacer es mejorarlo". A su juicio, este modelo no es que esté mal pero sí que las cosas son "mejorables" y en este sentido, ha subrayado que "la innovación es la clave" y que "hace falta una estrategia de innovación de territorio que no tenemos", ha concluido.