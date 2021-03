Bonig: "No vaig a permetre que es pose en dubte l'estabilitat de la Diputació d'Alacant"

"Ho dic molt clar: no vaig a permetre que es pose en dubte i en qüestió l'estabilitat política i institucional de la Diputació i l'Ajuntament d'Alacant i de tots els ajuntaments on vam governar com Cs", ha proclamat en la sessió de control en Les Corts al president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.

Bonig ha assegurat que és un dia trist per a la política i ha carregat contra el PSOE perquè "solament pensa en els seus interessos i no en els de Espanya, ni en la pandèmia ni en l'enorme crisi econòmica i social". "Tot tàctica: eleccions a Catalunya, aliances i agitar Múrcia, Madrid i Castella i Lleó", ha denunciat.

Amb "tristesa", pel seu respecte i afecte al Partit Socialista per vinculació familiar, ha afirmat que "no és un partit de responsabilitat d'estat, sinó d'interessos".

Per contra, la síndica del PP ha assegurat que les coalicions valencianes que comparteixen 'populars' i 'taronges' duen a terme una gran tasca "amb errors, sacrificis i encerts". "Tenen el nostre suport i reconeixement", ha asseverat sobre els representants de Cs en aquests governs.

"A AYUSO NO LI PERDONEN QUE SIGA TAN INTEL·LIGENT"

Aquest dimecres ja va defendre, després de l'anunci de la presidenta madrilenya del PP, que "a Isabel Díaz Ayuso no li perdonen que siga tan intel·ligent d'avançar-se a la més que possible traïció de Ciutadans". "Els madrilenys saben qui els defèn malgrat ser contínuament atacada. Amb Madrid, el PSOE torna a fer tard. Endavant Isabel, Madrid et tria a tu", va manifestar en Twitter.