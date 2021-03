El Principado niega que vaya a haber zonas blancas de banda ancha en el entorno de Bañugues

Así lo ha afirmado Sánchez tras ser preguntado por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, en la comisión del ramo en la Junta General. Pumares se interesó por los barrios de la parroquia de Bañugues que, según los planes iniciales, no contarían con conexión de banda ancha. A su juicio, esto supone un perjuicio a los vecinos al no poder disponer de un servicio que "se ha vuelto más fundamental que nunca" a raíz de la pandemia del coronavirus.

El consejero ha informado de que su consejería ha estado en contacto con los vecinos de la zona para explicarles la situación, y ha asegurado que el Gobierno asturiano ha hecho "todo lo que está en su mano" para solventar el problema, hablando también con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta zona, ha subrayado, "no va a contar con ninguna zona blanca".

Respecto a los puntos a los que no llegue esta banda ancha en un primer momento, Sánchez ha explicado que "hay planes en marcha" para hacer llegar la conexión rápida a internet aunque no se pueda instalar fibra óptica. Así, ha indicado que, el hecho de que un ciudadano no tenga acceso a la fibra óptica, no supone que no vaya a tener acceso a banda ancha. "Tendrá acceso pero por otras tecnologías", ha insistido.