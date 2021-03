Don Johnson cuenta cómo y por qué le cortó el grifo del dinero a su hija Dakota Johnson

El actor Don Johnson contó en el programa Late Night with Seth Meyers cómo se tomó su hija, la también actriz Dakota Johnson, que le cortara el grifo del dinero cuando esta rechazó ir a la universidad.

El actor, de 71 años, tiene cinco hijos: Dakota, de 31 años; Jesse, de 38; Gracede 21; Jasper, de 18 y Deacon, que tiene 14.

"Tenemos una regla en la familia: si te quedas en la escuela, puedes permanecer en la nómina. Entonces, si vas a la universidad, puedes permanecer en la nómina", explicaba Don Johnson, pues mientras sus hijos estudian, él les mantiene.

"Hacia el final de la escuela secundaria, fui a [Dakota] y le dije: 'Entonces, ¿quieres visitar algunas universidades?' O algo así. Y ella respondió 'Oh, no. No voy a ir a la universidad'", narraba el actor.

"Dije, 'OK, ¿sabes lo que eso significa? Ya no estarás en la nómina'", recordó el actor, que le preguntó a su hija cómo "se las arreglaría" sin el dinero paterno.

Dakota respondió: "No te preocupes por eso" y cuando Don pidió detalles, ella no quiso ofrecer ninguno.

Tres semanas después de aquella conversación Dakota Johnson fue elegida para coprotagonizar La red social (The Social Network). "Y el resto es, digamos, historia del cine", dijo Don.