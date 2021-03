Cvirus.- ASHOCAS assegura que la no obertura dels interiors suposarà un "desastre" per a l'hoteleria

Segons ha explicat en un comunicat, amb l'hoteleria provincial oberta en un 45 per cent i amb unes previsions de desescalada "poc falagueres", segons les últimes notícies que estan publicant els mitjans, el sector mostra la seua "profunda preocupació" davant la situació a la qual van a enfrontar-se en els pròxims quinze dies.

"Si finalment es confirmen les previsions del que estem llegint des d'ahir, els hostelers tornaran a ser els 'pagafantas' de la incompetència en la presa de decisions de la Generalitat Valenciana, ja vam pagar la festa de Nadal i ara ens tocarà assumir la de les setmanes no lectives de Magdalena i Falles per la seua falta de previsió i planificació", ha afegit.

Segons l'entitat castellonenca, més de 18.500 empreses en tota la Comunitat Valenciana encara no han pogut alçar la persiana, "perquè amb les mesures actuals no poden".

El president d'ASHOCAS, Álvaro Amores, ha apel·lat al compromís de la Mesa de Treball de Sanitat per a l'Hoteleria i l'Oci, "on va quedar palés la voluntat d'obertura dels interiors". "No és cap capritx, és una necessitat perquè no se seguisca destruint més teixit empresarial i, per tant, més llocs de treball, i si cal fer-ho és ara, no podem esperar ni un sol dia més", ha dit.