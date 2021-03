Intervenen més de 150 plantes de marihuana a Onda i detenen les dos persones encarregades del seu cultiu

La investigació va arrancar durant el present mes de març. El propietari d'una vivenda que venia de passar una llarga temporada en l'estranger va detectar que la mateixa mostrava un aspecte molt diferent a com ell l'havia deixat i va pensar que podrien haver accedit a la mateixa amb finalitats il·lícites.

En sospitar que la vivenda havia pogut ser desvalisada, va ser acompanyat pels guàrdies civils per a realitzar un reconeixement de l'interior de la mateixa.

Després d'accedir a l'interior de l'immoble, els agents van observar que la vivenda estava sent utilitzada per a l'elaboració i cultiu de marihuana i van trobar més de 150 plantes en fase de creixement i floració.

El desenvolupament de la investigació va permetre identificar localitzar i detindre dos homes de 41 i 56 anys que s'encarregaven de les tasques i cures del cultiu de les plantes.

Com a resultat de l'operació, a més, es va aconseguir desmantellar tots els mitjans i elements necessaris per al seu cultiu interior. Amb el suport de la Policia Local de la localitat es va poder detindre aquestes dos persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Les diligències instruïdes han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Nules.