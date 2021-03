Paula Echevarría se cansa y responde a las críticas por uno de sus últimos 'posts': "Le dais más importancia que yo"

Y una. Y otra. Y otra más. Y venga... Al final es normal que cualquiera se canse, porque parece que es condición sine qua non para ser influencer el hecho de estar preparada para recibir críticas por doquier. Y si estas estuviesen justificadas, se comprende; pero cuando se trata de lo más nimio como le ha ocurrido recientemente a Paula Echevarría...

La actriz de 43 años es muy dada a compartir todo tipo de contenido sobre su día a día, y con mucha asiduidad acompañadas estas publicaciones de alguna reflexión o pensamiento que tenga. Y más ahora, que en menos de mes y medio saldrá de cuentas y dará a luz a su segundo hijo, Miguel Junior.

Eso ha hecho que muchos de sus últimos posts que han visto sus tres millones y medio de seguidores versasen sobre cómo le ha crecido el vientre, cómo se va transformando su silueta, la necesidad de sentirse bien consigo misma aunque esté impaciente porque nazca el bebé y demás aspectos connaturales a la gestación.

Y precisamente sobre ello publicó la asturiana hace 10 días una instantánea recuperada de su álbum de fotos y en la que aparece posando en un bañador blanco durante un viaje que hizo a Italia, concretamente en Sorrento. Casi 85.000 likes tiene la imagen, tomada cuando se podía viajar y en la que se observa el obvio cambio en la figura de la intérprete.

Por ello, ella misma titulaba la publicación: "Echo de menos muchas cosas de esta foto: viajar, verano, mar y cuerpín". No había maldad alguna en sus palabras, pero hay quien lo mira todo con lupa y han entendido que estaba a disgusto porque su barriga aumentase por el embarazo y una muestra absoluta de que no quiere a su hijo, o algo parecido.

"Te garantizo que luego echarás de menos notar a tu bebé moverse", le dice una usuaria como si Echevarría no fuera ya madre; "Todo en la vida no es un cuerpín", asegura otra; "Yo me he quedado con verano y mar. Y que vivan las barrigas que llevan vida y las que no", argumenta otra; o alguien que se da por aludido y expresa: "Cuánta superficialidad, es increíble, disfruta de tu embarazo que por mucho que digas que sí lo estás haciendo no es cierto. Tus actos dicen todo lo contrario: vive con ilusión los cambios de tu cuerpo".

Paula Echevarría, que tenía que estar una mijita cansada de leer este tipo de comentarios, ha optado por modificar y matizar la publicación original. "Estoy feliz con mi panza, que conste en acta. De hecho, no entiendo que, de todo lo que digo, muchas solo os quedéis con eso. Quizás le dais más importancia que yo en el fondo", ha puntualizado en la propia publicación, algo que ha sido aplaudido por otros tantos seguidores.