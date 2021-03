Gobierno Vasco dice que intentará mantener actividad industrial en La Naval aunque "hay que respetar" el proyecto de VPG

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Azpiazu ha indicado que el deseo del Ejecutivo autónomo es que en los terrenos de La Naval haya una actividad importante, que "si es en torno a la industria, mucho mejor", y, de esa manera, "dar un impulso" a Sestao.

Así, ha señalado que aún no conocen cuáles son las intenciones del grupo belga y cuál va a ser su proyecto empresarial para la zona, aunque ha insistido en que lo que desea el Gobierno Vasco es que se mantenga la actividad industrial, "si es posible".

"Debemos respetar el proyecto empresarial de VPG. Ellos han ganado y a ver lo que hacen. Creo que, si llegamos a un acuerdo a través del diálogo y hay un pequeño equilibrio entre lo que van a hacer ellos y lo que queremos nosotros, mucho mejor", ha señalado.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha considerado que "se puede decir que Euskadi aún es industrial", aunque ha recordado que "los servicios también están ahí y son beneficiosos para crear empleo e impulsar la economía".

En su opinión, la cuestión "no es decir no a los servicios o sí a la industria", ya que, aunque Euskadi tenga "más experiencia" en el sector industrial, "cuando pensamos en los servicios no solo podemos pensar en sol y playa, sino que también hay servicios sólidos, relacionados con la industria, que son muy beneficiosos para impulsar la economía junto a la industria".

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha indicado que todo lo relacionado con los fondos europeos de recuperación "aún está muy revuelto", aunque espera que Euskadi logre "una gran cantidad de recursos" gracias a los proyectos presentados en el programa Euskadi Next 2021-2026.

El consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que el Gobierno Vasco continúa trabajando en esta cuestión tanto de manera interna como con las diputaciones forales y los ayuntamientos.

"Veremos cuándo comenzará a llegar el dinero y cuánto llegará. A ver si logramos una gran cantidad de recursos, porque van a ser necesarios para impulsar proyectos transformadores, ya que debemos darle un gran cambio a nuestra economía para impulsarla, y ahora es la oportunidad", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autónomo ya ha puesto en marcha programas dirigidos a las PYMEs y que, cuando lleguen los recursos europeos, diseñara nuevos programas para que esa financiación llegue "a todas las empresas y a todos los territorios", ya que, en su opinión, "así será más sencillo para las PYMEs lograr ese dinero".

"Hay grandes empresas en Euskadi, pero la mayoría son PYMEs. Esa es la realidad y hay que tenerla en consideración, por lo que también se les deberá ayudar", ha añadido.

PROPUESTA DE EH BILDU

Por último, Azpiazu se ha referido a la propuesta realizada este pasado miércoles por EH Bildu al PNV para "defender juntos en Madrid" los proyectos que aspiran a ser beneficiarios de los fondos europeos, y ha invitado a la coalición sobernista a que apoye la propuesta que el Gobierno Vasco ya ha presentado al central, porque se ha realizado "teniendo en cuenta a diputaciones, ayuntamentos y empresas".

"Hemos hecho el proyecto Euskadi Next teniendo en consideración las opiniones y los proyectos de todos, y lo hemos llevado a Madrid, porque es lo que le toca al Gobierno. A partir de ahí, el resto entra en el ámbito de la política. Yo les invitaría (a EH Bildu) a apoyar nuestro proyecto en Madrid", ha reiterado.