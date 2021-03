Sanitat prohibeix el recorregut de la Verge per València en Falles

No hi haurà Ofrena alternativa als carrers de València del 15 al 17 de març, com planejava l'Arquebisbat, davant el risc d'aglomeracions. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va afirmar ahir, preguntada per la convocatòria de celebració del ‘maremòbil’ i ofrenes en les parròquies, que per la Covid està “prohibida qualsevol celebració siga de qui siga” i per això va anunciar que es reunirà amb els “tres vicaris generals de les tres províncies” per a demanar-los que “tallen” amb aquestes crides.

Barceló, després d'assistir a l'inici de les obres del nou centre de salut de Tres Forques a València, es va referir així preguntada per la convocatòria perquè la Mare de Déu faça un recorregut pels carrers de València en el maremòbil en Falles i el comunicat de la Basílica de la Verge dels Desemparats en el qual instava a totes les comissions falleres i particulars que vulguen realitzar ofrenes florals a la Verge a acudir a les seues parròquies corresponents. Sobre aquest tema, la consellera va recordar que “està prohibida qualsevol celebració”.

“Hem de ser tots responsables; siga qui siga qui faça una convocatòria d'eixe tipus ha de pensar que no es permetran ni es poden dur a terme actes que puguen produir una aglomeració”, va subratllar. A més, va incidir en què l'aforament en els llocs religiosos està limitat al 50%. En eixe sentit, va insistir que “no podem permetre'ns que hi haja activitats que puguen produir aglomeracions o concentració de persones”.

Per això, va assenyalar que recordarà als tres vicaris generals les mesures contra la Covid que estan vigents i els traslladarà “que no es poden dur a terme eixes celebracions perquè es tallen aquestes crides a actes que puguen generar una massificació”.

Per part seua, fonts de l'Arquebisbat de València van assegurar que “sempre” s'han respectat les mesures “més estrictes” de seguretat i que amb “molt de gust” es reuniran amb la consellera per a traslladar tota la informació.

En eixe sentit, van explicar que hi ha molts dies de Falles perquè les persones de manera individual o en famílies que vulguen deixar la seua ofrena a la Mare de Déu en lloc d'acudir a la Basílica enguany ho facen en les seues parròquies “amb distància i totes les mesures de seguretat necessàries”. De fet, van matisar que “no es permetrà cap massificació” i van demanar a la gent que siga “responsable” i complisca de manera “escrupolosa” les mesures.

De la mateixa manera, van aclarir que el maremòbil serà sempre “en trànsit”, sense detindre's, perquè en aquest any de pandèmia “en lloc que la gent visite a la Verge siga la Verge qui s'acoste a cementeris, residències i hospitals a visitar als que més pateixen”.