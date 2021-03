Ayuso culpa a Moncloa de querer tomar Madrid y asegura que va a por la mayoría absoluta: "Quiero gobernar sola"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves, un día después de que disolviera la Asamblea y convocara elecciones anticipadas, que su intención era "agotar la legislatura", pero que la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia le llevó a tomar esta decisión que considera "legal" y "correcta". "Por mucho que digan, lo hubieran hecho en dos semanas porque Sánchez está acostumbrado a entrar así en todas partes. Así entró en Moncloa, por la grieta entra la luz".

Así se ha pronunciado en una entrevista en el programa Más de uno en Onda Cero recogida por este diario. La presidenta madrileña ha asegurado que su decisión está "muy estudiada" y jurídicamente armada, con la que contó con la aprobación del presidente nacional del PP, Pablo Casado.

"Pensamos que podría darse aquí" (por Madrid) la moción de censura presentada en Murcia y "no podíamos quedarnos de brazos cruzados" esperando a que pasara. "De hecho, 15 minutos después, la izquierda presentaron sus mociones de censura", ha continuado Ayuso. "Tengo claro que tarde o temprano iban a hacerlo, era evidente que iba a suceder y no puedo dejar a Madrid en manos de decisiones tomadas en los despachos".

Preguntada por si no era una decisión tomada en un despacho el nombrarla a ella presidenta después de las últimas elecciones autonómicas en las que la formación más votada fue el PSOE-M, Ayuso ha defendido que fue a un parlamento autonómico donde "los diputados me votan a mí".

"Di ese paso porque quiero que sean los madrileños los que decidan qué políticas quieren", ha vuelto a decir, insistiendo en su argumento de su comparecencia de este miércoles tras el anuncio de la convocatoria de elecciones anticipadas.

Legislatura corta y sin Presupuestos

"Estoy en marzo y no tengo Presupuestos todavía. Ha sido una legislatura más corta por las coaliciones. Necesitamos estabilidad, un rumbo fijo y no 72. Creo que lo más sensato es preguntar a los ciudadanos si quieren socialismo o libertad. Ahora vamos a demostrar que un Gobierno funciona con un solo partido", ha sostenido la dirigente popular.

Ayuso ha expuesto su objetivo: "Quisiera gobernar sola pero para todo el mundo. Voy a por los votantes de Ciudadanos que se han quedado sin representación y a por los de Vox. Voy a por la mayoría absoluta".

¿Ha hecho bien Ayuso al convocar elecciones tras la moción de censura de Murcia? Sí. No. No lo sé.

Preguntada por si volvería a pactar con Ciudadanos, Ayuso ha destacado el trabajo realizado por la consejera Marta Rivera de la Cruz -titular de Cultura por Ciudadanos destituida este miércoles- y la ha definido como "la más leal" y "la mejor gestora". "Los buenos gestores me representan, independientemente del partido y me han de acompañar", ha sentenciado.

La presidenta de Madrid ha lamentado que "hay muchas cosas soterradas que no se han conocido y que no tienen por qué contarse, pero que he tenido que vivir, como tomar una decisión sanitaria y después encontrarme con declaraciones diferentes".

Ayuso tiene claro que se enfrenta a "una campaña electoral durísima, pero la asumo" y se ha mostrado convencida de que su decisión de disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas para el día 4 de mayo es "legal": "Lo correcto es lo mío. Si no, ningún presidente podría disolver cámaras y convocar elecciones".

"A mí me hubiera gustado acabar la legislatura, pero llevo cediendo y aguantando situaciones, leyendo según qué titulares, porque quería estabilidad. Por mucho que digan -ha proseguido Ayuso, en alusión a su exvicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que ha negado que estuviera fraguando una moción junto al PSOE-, lo hubieran hecho o ayer o en dos semanas porque (Pedro) Sánchez está acostumbrado a entrar así en todas partes, así entró en Moncloa, por la grieta entra la luz", ha espetado.

Respecto al caso de Andalucía, la presidenta madrileña ha manifestado que la coalición entre el PP y Cs en Madrid "fue distinto". "No he llegado a estas circunstancias para defenderme de ellos (de Cs), tienen un problema de identidad", ha criticado, al tiempo que ha vuelto a destacar que hasta ahora ha contado con "grandes consejeros y diputados excelentes" con los que le "encantaría" seguir contando en un futuro. Sin embargo, "ahora estoy a buscar la estabilidad y mirar hacia delante para conseguir las políticas con las que me he comprometido", ha zanjado.

Ayuso ha subrayado que se guiará "por la libertad" y ha mencionado que en algunas Comunidades "los padres no pueden elegir el colegio de sus hijos", que "se busca que el español no sea la lengua vehicular" y que los comercios no tienen libertadde horario, como sí pasa en Madrid.

Cerrar Madrid en los próximos festivos

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado su gestión de la pandemia de la covid-19, basada en ir "contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos", con inversiones para multiplicar la capacidad hospitalaria, analizando las aguas residuales "con un programa único en el mundo" y realizando test eficaces de forma masiva.

"Hoy todo el mundo reconoce en España que los cierres masivos también perjudican a la salud", ha sostenido.

Sobre los cierres perimetrales de las Comunidades Autónomas para el próximo puente de San José y Semana Santa acordado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Ayuso ha afirmado que "si legalmente no estamos obligados, no" los cumplirán porque "no nos ha ido mejor cuando hemos cerrado. Y desde el punto de vista económico viene bien, todos a consumir", ha argumentado.

Aguado dice que Ayuso quiere ser "la reina Sol"

El hasta ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sido entrevistado en la misma emisora justo a continuación de Ayuso, a la que ha criticado de nuevo ser "irresponsable" y ha acusado de cometer una "temeridad" por convocar elecciones "por un capricho personal, para convertirse en la "reina Sol", que "se piensa que va a gobernar sola".

"Por un capricho personal y tratar de arañar unos cuantos votos genera una inestabilidad brutal en Madrid y se paraliza absolutamente todo. Las ayudas a autónomos, las políticas sociales... están paralizadas (...) Nosotros no hemos roto el acuerdo, lo han roto ellos. ¿A qué juegan? Quiere ser la reina Sol, gobernar ella sola o con Vox", ha lanzado Aguado.

A su juicio, el Gobierno regional estaba funcionado, pero es el PP el que les cesa y el exvicepresidente tiene "casi seguro" de que Ayuso había ya hablado algo con Vox porque quiere "gobernar con ellos".

🔊 Aguado insinúa en @MasDeUno que Ayuso pactará con Vox tras las elecciones https://t.co/Jp63pKYMIm — Más De Uno (@MasDeUno) March 11, 2021

"La gente está muriendo y esta señora convoca unas elecciones anticipadas que van a costar 20 millones de euros para dentro de dos años volverlas a repetir. Supone paralizar una Comunidad", ha lamentado Aguado.

Asimismo, mantiene que "el Gobierno lo ha roto ella" y cree que la presidenta ya tenía el decreto redactado "desde junio de 2020" y, de hecho, ha proseguido, "le ha debido traicionar el subconsciente porque en el decreto pone 2020" en una fecha en la que debería poner 2021. "Va a tumba abierta, a tender la mano a Vox" y asegura que él no quiere eso para su Comunidad, cuando la formación 'naranja' "ha jugado un papel trascendental en el Gobierno".

Sobre si prefiere elecciones o mociones, Aguado ha indicado que lo que hubiera deseado es que este miércoles "no se hubiera producido lo que se produjo", pero ha indicado que se adaptarán a lo que digan "los tribunales". "Vamos a esperar a ver cómo se resuelve este guirigay que ha provocado Ayuso y vamos a ver qué dicen los tribunales", ha insistido. "Los ciudadanos no estaban pensando en urnas, sino en vacunas", ha zanjado.