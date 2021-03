Sanidad y las comunidades limitan los viajes en Semana Santa: ¿pueden llegar extranjeros? Siendo de Madrid, ¿puedo ir a Lanzarote?

El Gobierno y las comunidades han acordado en el Consejo Interterritorial de Salud una serie de medidas para evitar desplazamientos innecesarios durante el próximo festivo de San José del 19 de marzo y en Semana Santa, lo que conllevará el cierre perimetral de todas las regiones, con excepción de Canarias y Baleares. La única autonomía que ha levantado la voz contra esta decisión ha sido Madrid. El objetivo es que no se vuelva a repetir lo que sucedió en Navidad cuando la mayoría de regiones permitieron los viajes interiores, lo que favoreció la propagación del coronavirus.

¿Cuáles son las fechas fijadas para el cierre perimetral común?

El cierre perimetral de todas las comunidades será entre el 26 de marzo y el 9 de abril, que se adelantará con un cierre previo, entre el 17 y el 21 de marzo, en las comunidades donde el 19 de marzo sea festivo, para evitar también los movimientos en el puente de San José.

Siendo de Madrid, ¿puedo ir a Lanzarote?

No. Canarias y Baleares quedan fuera de la restricción de movimientos y tendrán abiertos sus territorios, pero solo para las llegadas internacionales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho el acuerdo especifica que en ambos archipiélagos estarán permitidas las entradas pero "no por razón del turismo nacional".

¿Podrán llegar a España turistas extranjeros en Semana Santa?

Sí. En Semana Santa se mantendrá la posibilidad de que, como ocurre ahora, puedan llegar a España ciudadanos de otros países de la UE, también para hacer turismo. Para ello tendrán que cumplir con la obligación de mostrar un PCR negativa realizada como mucho 72 horas antes o añadir un antígeno en el aeropuerto de llegada para los países "sospechosos". Si lo hacen, podrán llegar en España desde otros países con la sola restricción de que no podrán salir de la comunidad en la que hayan aterrizado. Estarán sometidos así a los cierres perimetrales pero, a diferencia, por ejemplo, de un habitante del centro de la Península, ellos podrán ir a la playa.

¿Qué comunidades votaron en contra o se han abstenido?

Madrid fue la única comunidad que ha votado en contra, mientras que el voto de Cataluña se ha contabilizado como una abstención dado que la consellera, Alba Vergès, se ha ausentado en ese momento. Madrid se opone frontalmente al cierre perimetral y Cataluña había pedido sin éxito permitir los viajes entre comunidades para visitar a familiares.

¿Cuáles son los argumentos de Madrid para rechazar el cierre?

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que la Comunidad no acataría el acuerdo del Consejo Interterritorial, al considerar que el estado de alarma vigente da la competencia a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"La legislación a día de hoy, por lo que no regimos, es a través del Real Decreto del estado de alarma donde deja bien claro cuáles son las competencias a la hora de tomar las decisiones", ha recalcado Escudero, que ha recordado que "quien tiene la competencia en este caso es la presidenta de la Comunidad".

Por su parte, Ayuso ha declarado en Onda Cero "si legalmente no estamos obligados a cerrar, no lo haremos". "No nos ha ido mejor cuando lo hemos hecho. Y económica viene bien. Pero los ciudadanos también tienen segunda vivienda. Respeto todas las decisiones de los presidentes, pero Madrid ha llevado un camino diferente. Yendo contra el virus, pero no contra la movilidad", ha explicado.

¿Qué respuesta ha dado el Gobierno?

La ministra Darias ha advertido de que lo acordado este miércoles en el Consejo Consejo Interterritorial de Salud es de "obligado cumplimiento" para todas las comunidades. "De ‘iure’" porque habrá una Orden Ministerial y ‘de facto’ porque "el resto de comunidades estarán cerradas".

¿Qué otras restricciones figuran en el acuerdo

El cierre perimetral forma parte del acuerdo más amplio sobre Semana Santa y que a, diferencia de lo que ocurrió en Navidad, será de aplicación por igual en todas las comunidades.

El toque nocturno empezará como muy tarde a las 23.00 horas, quedarán prohibidas las reuniones entre no convivientes en domicilios y las reuniones en lugares interiores de carácter público serán de hasta cuatro personas. Serán seis si se trata de una terraza en exterior.

Por otra parte, el acuerdo "recomienda" no autorizar eventos "masivos" o que puedan provocar "aglomeraciones", por ejemplo, como las procesiones, y que las comunidades no relajen las restricciones que hayan tomado dos semanas antes de Semana Santa.