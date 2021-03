El pulso por presidir el Parlament eleva la tensión entre ERC, JxCat y la CUP a menos de 48 horas de su constitución

ERC, JxCat y la CUP están apurando al máximo la negociación postelectoral, sin que, a menos de 48 horas de la sesión constitutiva del Parlament, hayan alcanzado aún un acuerdo sobre quién debe presidir la cámara catalana, una cuestión que está elevando la tensión entre las tres formaciones independentistas.

Las negociaciones para poner en marcha la nueva legislatura tienen una primera línea de meta este viernes, con el pleno de constitución del Parlament, en el que habrá que elegir a los miembros de la Mesa de la cámara catalana, y otro momento culminante -el 26 de marzo como muy tarde-, con el debate de investidura, a la que aspira el candidato de ERC, Pere Aragonès.

La apuesta de la CUP no solo por tener por primera vez un representante en la Mesa del Parlament sino incluso por ostentar la presidencia -que parecía reservada para JxCat-, está complicando la negociación.

JxCat -segunda fuerza independentista con 32 escaños, solo uno menos que ERC y por encima de los 9 de la CUP- entiende que si hay acuerdo a tres bandas le corresponde la presidencia del Parlament, pero su silencio exaspera a republicanos y anticapitalistas.

La reunión ha finalizado sin acuerdo

La reunión conjunta de las tres formaciones independentistas celebrada este miércoles ha finalizado sin acuerdo, según fuentes próximas a la negociación, pero ante la urgencia de un acuerdo la CUP y ERC han exigido a JxCat que concrete su propuesta de candidato a presidir el Parlament.

La CUP ya ha trasladado, y ha hecho público, el nombre de la persona que propone para presidir el Parlament: su diputado por Lleida Pau Juvillà, que desde Twitter ha puntualizado que lo que su formación prioriza no son los "nombres" sino el "modelo".

En un comunicado, la CUP ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que JxCat "siga exigiendo la presidencia del Parlament sin querer concretar ni propuesta política ni nombres y que ni tan solo estén dispuestos a hablar de ello, llevando la situación al límite, 48 horas antes de la constitución" de la cámara catalana.

Aunque JxCat no ha verbalizado ningún nombre para presidir el Parlament, internamente hace semanas que se baraja la opción de Laura Borràs -entre otros perfiles- si renuncia a integrarse como vicepresidenta en un nuevo Govern presidido por Aragonès.

Otra persona que podría optar a encabezar el Parlament es la hasta ahora consellera de Presidencia, Meritxell Budó. Todo ello se dirimirá en una ejecutiva que el partido celebrará de manera extraordinaria el jueves por la mañana.

Puigdemont: "Tenemos toda la legitimidad para presidir el Parlament"

En declaraciones a TV3, el expresidente Carles Puigdemont no ha eludido la cuestión al ser preguntado por la idea de situar a Borràs al frente de la cámara: "Si considero que sería una buena presidenta de la Generalitat, imagínese si no sería una buena presidenta del Parlament. Está claro que sí, no tengo ninguna duda de eso".

Ante la insistencia de la CUP en postular a su propio candidato, ha defendido que sea JxCat, como segunda fuerza independentista, quien ostente la presidencia de la cámara: "Es evidente que tenemos toda la legitimidad para presidir el Parlament".

La CUP critica a JxCat por no tener "ninguna voluntad" de negociar

Por su parte, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha arremetido, en declaraciones a TV3, contra JxCat por no tener "ninguna voluntad" de negociar la composición de la Mesa.

Reguant ha puntualizado que la CUP "no busca sillas", pero sí quiere plantear "lo que tiene que pasar esta legislatura", y ha dicho "no entender que a estas alturas JxCat no quiera trasladar nombres a ERC y a la CUP".

Incluso se ha preguntado si en JxCat "están dispuestos" a que la socialista Eva Granados "presida la Mesa del Parlament" ante "la incapacidad para llegar a un acuerdo entre ERC, JxCat y la CUP".

Esta falta de acuerdo comporta que ahora mismo "ERC se mantenga abierta" a apoyar al candidato de la CUP, ha explicado Reguant, mientras que "JxCat no responde".

JxCat pide paciencia

La formación que lidera Carles Puigdemont ha respondido pidiendo paciencia: "JxCat tiene la voluntad de presentar candidatura a la presidencia del Parlament. La elección de la persona se hará a través de procedimientos de validación interna del partido".

"Por este motivo se pide respeto por estos procedimientos de validación y el tiempo que requieren, especialmente en esta semana que se ha atentado contra los derechos del secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, el vicepresidente Jordi Turull y el presidente del partido, Carles Puigdemont", añade el comunicado.

En caso de que no hubiese acuerdo entre independentistas y los dos actuales socios del Govern, ERC y JxCat, no concentrasen sus votos en una candidatura a presidir el Parlament, la aspirante del PSC, Eva Granados, podría llegar a ser la más votada este viernes.