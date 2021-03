Isabel Díaz Ayuso se sincera sobre su vida personal en 'Las Campos móvil': su barrio, hijos, sus duros inicios en el PP...

Las Campos Móvil, el nuevo programa de la presentadora María Teresa Campos en su regreso a Telecinco, ha arrancado este miércoles con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como primera invitada. En el estreno, ambas han recorrido las calles de la capital española a bordo de un camión, donde han charlado del ámbito personal y profesional de la política del PP.

Esta primera entrega se grabó el pasado 26 de febrero en Madrid, cuando Díaz Ayuso todavía no había anunciado su deseo de convocar elecciones regionales para el próximo 4 de mayo. Eso sí, por aquel entonces ya se hablaba de su ruptura con Jairo Alonso, con quien vivió casi cinco años de noviazgo. Ambos rompieron el pasado mes de noviembre, aunque la noticia se conoció a principios de este año. En Las Campos Móvil, Díaz Ayuso no ha hablado de ello, pero sí sobre si entra en sus planes formar una familia.

Tras ser preguntada sobre este tema, la política ha contado que su vida "va como la legislatura, con complicaciones". "Siempre estoy esperando algo", ha confesado antes de admitir que es "muy familiar" y que no descarta tener hijos, aunque la política no le permite pensar demasiado en ello.

"Siempre he sido muy familiar. Siempre me han encantado los niños, se me han dado muy bien. Pero a la vez he sido muy independiente. Me he volcado en el trabajo y he perdido el tiempo". Para Díaz Ayuso, ser madre joven "tiene una serie de ventajas", aunque conoce a "padres mayores" que son muy felices. "Me lo tengo que plantear", ha confesado. "Si no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que son tres y para mí son como mis hijos".

Sus inicios en la política, feminismo, Génova...

En programa, la presidente de la Comunidad de Madrid ha respondido a otros temas de actualidad y de cariz político. Además, también ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una persona que "ni siente ni padece", y que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "lo está destrozando todo".

En cuanto a sus comienzos en el Partido Popular, la entrevistada ha contado que, al principio, se sintió "despreciada". "Yo trabajaba en tercera y cuarta fila y como di un salto muy grande en poco tiempo me despreciaron". "El comienzo no ha sido fácil. No pasa nada. Estoy para resistir. He empezado mil veces de cero".

En este sentido, la entrevistada se considera una persona con mucha experiencia y que maduró pronto. Al pasar por Chamberí, ha contado que se crió en este barrio. De hecho, se independizó por primera vez en Madrid en esta zona: "Me fui a vivir a Ecuador y a Irlanda. Con mi primer sueldo de periodista, con 600 euros, me fui a vivir aquí [a Chamberí] con dos chicas desconocidas". Aprovechando estas confesiones, ambas han bajado del camión para charlar con los vecinos y pasarse por los lugares que la política dice frecuentar a diario.

Sobre el feminismo, ha coincidido con la presentadora en que las mujeres ya han conquistado la mayoría de sus derechos, y que hay "violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que las mujeres": "No se puede rechazar al hombre como enemigo eterno. ¿Qué pasa con todos ellos?". "No hay que pasar al extremo ni politizarse en exceso. Hay muchas mujeres que se victimizan por ser mujeres".

Otros temas que se han tratado ha sido el cambio de sede del Partido Popular, pues el camión en el que se encontraban ha pasado por la madrileña calle Génova. Así, la presidenta de la Comunidad ha valorado el traslado de sede como algo positivo. Prefiere "menos despachos". Después, también ha tachado de "radical" el discurso del rapero Pablo Hasel y ha declarado que no entiende por qué Podemos lo defiende. Finalmente, ha aplaudido la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que considera "un fenómeno", y ha asegurado que el PP pelea incansablemente contra la pandemia de la Covid-19.

El programa ha arrancando desde el kilómetro cero de España, por lo que la entrevista ha dado comienzo en la Puerta del Sol de Madrid, donde también se encuentra la sede del ejecutivo madrileño. A partir de ese momento, la periodista y la política han charlado mientras recorrían los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como localizaciones con especial relevancia para Díaz Ayuso, como su barrio, la universidad en la que estudió o la sede de la formación azul.

En las próximas semanas, personalidades de todos los ámbitos, como la política, el arte o el sanitario, pasarán a este camión-plató completamente transparente para ser entrevistadas por la presentadora a la vista de la ciudadanía.