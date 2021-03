Recompenses sostenibles a canvi de reciclar llandes i botelles

València s'ha convertit en la primera ciutat espanyola que implanta de manera global el sistema de devolució i recompensa Reciclos en els seus més de 2.200 contenidors grocs i a través de màquines en mercats i edificis municipals. El sistema, que es provarà inicialment per a testar l'acceptació ciutadana, oferirà, a canvi de llandes i botelles de plàstic, incentius sostenibles com a entrades per al Bioparc, contribucions per a Creu Roja en l'àmbit de la biodiversitat i accions per a la prevenció d'incendis forestals en el boscos de la Devesa de l'Albufera.

El projecte pilot, presentat el mes de desembre passat, serà d'aquesta manera testat i avaluat per a comprovar com reaccionen els seus usuaris potencials, és a dir, els 790.000 habitants de València, en rebre aquests incentius, que en el futur podran ampliar-se a abonaments per al transport públic o vals per a la compra d'aliments. Es tracta de passar del voluntarisme anònim que actualment té el reciclatge a un sistema d'incentius sostenibles.

A més d'en els contenidors grocs de la via pública, el sistema Reciclos s'ha activat en quatre màquines de reciclatge en els mercats Central, de Russafa, Jerusalem i el Cabanyal. L'edifici consistorial i el de Tabacalera alberguen també sengles màquines que permetran el reciclatge de llandes i botelles de plàstic.

El funcionament d'aquest sistema, impulsat a través d'un conveni de l'Ajuntament amb Ecoembes en el qual també participa la Generalitat, és senzill: l'usuari només ha de connectar-se al webapp de Reciclos, escanejar amb el mòbil el codi de barres de l'envàs i depositar-lo. A canvi, rebrà punts en forma de moneda virtual que podrà canviar per compensacions sostenibles. No obstant això, per a no fomentar el consum massiu d'aquests envasos, existeix un límit setmanal en el nombre de llandes i botelles per les quals es poden obtindre punts.

Per al vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana de València, Sergi Campillo, la principal novetat d'aquest projecte és "introduir l'incentiu per al reciclatge, perquè a la nostra ciutat, com ocorre en la resta de l'Estat, el sistema molt majoritàriament és anònim i, per tant, no permet identificar ni premiar aquelles persones que ho fan bé". Per això, pretenen "estudiar com es comporta la gent si premiem el reciclatge" i "dins d'un temps avaluarem" el pla pilot.

El gerent d'Ecoembes en la Comunitat Valenciana, Xavier Balagué, destaca que els objectius en matèria de reciclatge marcats per la Unió Europea "són cada vegada més ambiciosos i requereixen d'un gran esforç per part de tots", per la qual cosa l'entitat vol "contribuir a afrontar aquest repte amb solucions innovadores" com Reciclos.

Sistemes similars en els ecoparcs

La secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, ha explicat que la Comunitat Valenciana disposa ja de diversos sistemes d'incentiu econòmic en les seues xarxes d'ecoparcs que, segons les dades preliminars de 2020, han arribat a les 250.000 tones, un 8% més que en 2019.

Reciclatge a València

Al llarg de 2020 s'han recollit 13.886 tones d'envasos a València, que representen un 18% més que en 2019 (11.724 tones) i un 80% més respecte a 2015 (7.671 tones). Quant al nombre de contenidors grocs distribuïts per tota la ciutat, actualment hi ha 3.750 unitats, un 48% més que en 2019, mentre que el pressupost destinat a la recollida dels envasos és de 3,5 milions d'euros, un 23% més respecte a 2019 (2,8 milions d'euros) i un 64% més respecte a 2015 (2,1 milions d'euros).

També s'han incrementat les campanyes de conscienciació i s'han establit nous sistemes en la gestió dels residus, entre ells la instal·lació dels contenidors marrons per a la recollida de l'orgànica i la reorganització dels contenidors en illes per a facilitar l'accés i la separació de les diferents fraccions de residus.

A més de les campanyes d'educació ambiental i en el sector de la restauració i les festes, com les Falles i Sant Joan, per a la reducció, reutilització i reciclatge dels envasos de plàstic, València és la primera ciutat a Espanya que compta, en col·laboració amb la Generalitat i Nespresso, amb un sistema per al reciclatge i reutilització dels residus d'alumini i acer lleuger en els contenidors grocs.