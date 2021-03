Rosalía sorprende con sus extravagantes nuevos botines en los que se ha gastado 1.270 euros

El vestuario de Rosalía, al igual que su manicura, da siempre de qué hablar. Sus modelos extravagantes y originales no dejan indiferente a nadie. La catalana, que volvía a ser noticia hace unas semanas por su colaboración con Bad Bunny en la canción La noche de anoche, ha vuelto a acaparar todas las miradas, esta vez hacia sus pies, con unos llamativos zapatos de tacón.

La cantante ha dejado a todos sus seguidores de Instagram boquiabiertos con su nueva adquisición. Unos botines de la firma Maison Margiela con punta cuadrada que, aunque de frente pueden pasar desapercibidos, los tacones son de plexiglas con un cigarro y una rosa dentro de ellos.

Rosalía lo ha combinado con un total look vaquero, haciendo de los zapatos el complemento estrella del conjunto. Estos han despertado todo tipo de comentarios en redes sociales. La publicación ya suma más de un millón de 'me gusta'.

A parte de las diferentes opiniones que han generado los tacones, los hechos no mienten, y este modelo de zapatos está agotado en la web de Maison Margiela. Pero lo que sorprende más aún no es su sold out, sino que los botines cuestan la friolera de 1.270 euros.

Un complemento más que se suma ya a varios pares que tiene la intérprete. Los cuales tampoco han pasado desapercibidos, como sus maxi sandalias al estilo geisha con los que sorprendía hace unos meses o los llamativos tacones ergonómicos de la exclusiva firma francesa Courreges con los que se hizo en 2019.