Sánchez busca candidato en Madrid mientras confía en que no haya elecciones y se imponga la moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se levantó esta mañana con el convencimiento de que junto con Ciudadanos el PSOE podría desalojar al PP de la Presidencia de la Región de Murcia y se acostará con un incierto adelanto electoral en la Comunidad de Madrid que los socialistas e Íñigo Errejón confían poder frenar con sendas mociones de censura y con una tercera, ya fracasada, en Castilla y León.

Estos son de momento las consecuencias de la vertiginosa jornada de este miércoles, que empezó con parte del Gobierno dando ya por vendido todo el pescado del nuevo plan de ayudas de 11.000 millones y en la que se acordaron las pautas para Semana Santa pero en la que en la actualidad política mandaron el cambio de gobierno que se avista en Murcia, los no movimientos en Castilla y León y Andalucía y, sobre todo, la batalla legal que previsiblemente se abrirá en la Comunidad de Madrid.

En el Gobierno se niega que todos estos episodios respondan un plan global previamente concebido y conceden que lo único que estaba previsto era la moción de censura en Murcia, que como también asegura Ciudadanos, se gestó en la Región por parte de socialista y naranjas murcianos que eran los que informaban a sus direcciones nacionales. En el caso del PSOE y del Gobierno, al secretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su segundo, Santos Cerdán, y al director adjunto del gabinete de Sánchez, Paco Salazar.

A pesar de ser una de las personas más al tanto, Ábalos excusó este miércoles haber estado encerrado en una "burbuja gallega", en una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Ministerio de Transportes, para excusarse y no dar explicaciones en la rueda de prensa posterior. Para entonces, además de la moción de censura en Murcia ya se conocía en Madrid la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Díaz Ayuso y el 'contraataque' por parte del PSOE y Más Madrid, con sendas mociones de censura.

Ábalos se remitió a la rueda de prensa que daría a continuación en la sede del PSOE, en Ferraz, que primero se pospuso sin hora y después se desconvocó. En este tiempo, se sucedió la moción de censura que, sin éxito, presentó el PSOE en Castilla y León, a todas luces acelerada por los acontecimientos en Murcia y en Madrid. Hace unos días, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, aseguró que los contactos en esta comunidad con Cs iban incluso mejor de lo esperado, a lo que su presidenta, Inés Arrimadas, respondió que eran "rumores infundados". También tuvo tiempo de celebrarse la reunión de Sánchez celebró en Ferraz con su núcleo duro.

Con la certeza de que la moción de censura prosperará en Murcia y de que no hay nada que hacer en Andalucía y en Castilla y León, el foco de preocupación para el presidente en estos momentos es la Comunidad de Madrid. Por una parte, porque un adelanto electoral podría apuntalar a Díaz Ayuso -a quien convirtió en su verdadera adversaria política, en detrimento de Pablo Casado- si logra seguir gobernando con Vox y Ciudadanos.

Por otra, porque la convocatoria electoral ha pillado al PSOE sin candidato. Ángel Gabilondo está a la espera de que se confirme su nombramiento como Defensor del Pueblo y la obligada moción de censura que presentaron este miércoles los socialistas madrileños le convertiría en presidente, pero solo si prospera la iniciativa del PSM y no otras que podrían aparecer si finalmente no hay elecciones en Madrid, Incluida una tercera moción de censura patrocinada y encabezada por Ciudadanos que los de Íñigo Errejón ya han dejado claro que apoyarían con tal de alejar las elecciones anticipadas.

En este escenario, el presidente del Gobierno busca candidato -o candidata- para unas eventuales elecciones en Madrid, previsiblemente dentro del Consejo de Ministros, para hacer una 'Operación Illa' a la madrileña. Desde hace meses, la ganadora de estas quinielas es la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pero, al mismo tiempo, Sánchez, espera que no prospere el decreto de disolución y que prevalezcan las mociones de censura que se han presentado este miércoles antes de que mañana el Boletín Oficial del la Comunidad de Madrid (BOCAM) publique el decreto de adelanto electoral.

Las dudas sobre qué opción prevalecerá han sido una constante este martes y Moncloa se inclina por pensar que se impondrán las mociones censura, al entender que es cierto que la ley no es clara sobre qué pasa en una situación con la que se ha planteado este miércoles -que en un mismo día se adelanten elecciones y que otros grupos intenten frenarlas con sendas mociones de censura- pero que está hecha a la antigua medida del "bipartidismo". "Pero la ley es la ley", señalan en alusión a que la norma dice que la convocatoria electoral no es firme hasta que un día después no la publica el BOCAM.

Si, como espera Sánchez, finalmente prevalecen las mociones de censura, en Moncloa observan incluso la posibilidad de que el intento de evitar un caso como el de Murcia por parte de Ayuso en Madrid se cobre una pieza de caza mayor, la de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. "A lo mejor tiene que dimitir por habernos regalado el Gobierno", dicen en el entorno de Sánchez, confiando en que prospere la moción de censura de PSM, con Gabilondo a la cabeza.