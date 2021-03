Rafa Mora sorprende a sus seguidores con un vídeo bailando bachata con su pareja, Macarena Millán

Rafa Mora, que se dio a conocer en el programa del amor, Mujeres y Hombres y Viceversa, ha destacado siempre por dar mucha importancia a la imagen externa y por sus comentarios un tanto arrogantes.

No obstante, en los últimos años, se ha hecho colaborador habitual de los programas de Telecinco, como Sálvame y los realities de turno. Ha sabido hacerse un hueco demostrando profesionalidad y que es capaz de recopilar información valiosa gracias a sus fuentes.

Hace unos días sorprendió con un vídeo en su perfil de Instagram en el que baila bachata con su novia Macarena Millán, con al que lleva unos cuantos años de felicidad en pareja.

En la publicación se puede ver a la pareja moviéndose al ritmo de una bachata. Si bien es cierto que al valenciano no se le da demasiado bien, Macarena se luce más. Rafa trata de seguir el ritmo y resulta bastante divertido por los saltitos que da, tratando de acompasarse al vaivén de la canción.

Algunos comentarios del vídeo ratifican que el baile no es lo que mejor se le da. "Vaya ritmo tiene el tete haha", "Me muero Rafa jajajajaja tienes el ritmo en el pensamiento, pero llega más tarde que el paso" o "Rafa lo tuyo no es bailar jajajaja", son algunos de los mensajes que sus seguidores le transmitieron.

Rafa se ha desembarazado de su imagen de tío duro y creído para mostrar un lado mucho más sereno y adulto, que se ha notado hasta en sus estilismos. Estos han pasado de ser un poco macarras a la elegancia y el refinamiento, en la medida de lo posible.

Además, el colaborador ha querido dejar claro que no es solo una cara bonita o polémica y ahora se encuentra cursando estudios de periodismo para poder validar con un título su trabajo y así esquivar comentarios malintencionados.