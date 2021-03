'¡Hola!' contradice a 'Lecturas': Iker Casillas y Sara Carbonero viven juntos y no se han separado

Este miércoles, saltaba la noticia de la supuesta separación de Iker Casillas y Sara Carbonero tras once años de relación. Lo anunciaba la revista Lecturas, que contaba, además, que ambos viven en casas distintas desde hace un tiempo. Sin embargo, ¡Hola! asegura ahora lo contrario: al parecer, siguen juntos.

Fuentes cercanas a la pareja desmienten las informaciones difundidas en las últimas horas y afirman que Carbonero y Casillas, padres de los pequeños Martín y Lucas, permanecen unidos, según informa el medio de corazón.

No es la primera vez que saltan las alarmas sobre la situación conyugal del deportista y la periodista tras cinco años de matrimonio. Los rumores de una crisis entre ambos comenzaron a surgir en agosto del pasado año, cuando el futbolista se compró solo una casa en el centro de Madrid de 300 metros cuadrados por 3 millones de euros. Casillas reconoció que "igual no había estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara".

Un tiempo después, la familia, muy recelosa de su intimidad, se dejó ver unida. Eso sí, los rumores continuaron, y una muestra de ello es la portada de Lecturas elegida para este miércoles.

En sus páginas, la revista contaba que, antes de que tuviera lugar la intervención de Carbonero el pasado mes de febrero, la pareja ya había tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo, pues vivía un fuerte desgaste en su relación.

Hace unos días, Sara y su amiga Isabel Jiménez comieron juntas en un restaurante de la capital. A ellas se unió Iker, pero, tal y como indicaba Lecturas, ambos salieron del local por separado. Según contaban, la comunicadora se fue en el coche de Jiménez y él volvió solo al parking.

La pareja no se ha pronunciado al respecto pese a las preguntas y la insistencia por parte de la crónica social. No obstante, y según ha subrayado ¡Hola! en la tarde de este miércoles, los familiares recalcan que no es cierto que hayan roto.