El Ayuntamiento de Pizarra aprueba la tasa para la depuración de agua

"Esta medida es necesaria debido a los costes de mantenimiento y gestión que supone la depuradora del Bajo Guadalhorce para el Consistorio", según ha indicado el alcalde, Félix Lozano, quien ha explicado que por cada vivienda se pagará 66 céntimos por metro cúbico cada dos meses.

El alcalde ha indicado que el gasto medio por vivienda en Pizarra oscila entre los 10 y 18 metros cúbicos en dos mensualidades, lo que supondría que la tasa alcanzaría una cifra entre los seis y los once euros. Lozano ha pedido "perdón" a la ciudadanía por esta medida y ha asegurado que desde el Ayuntamiento han buscado otras formas de financiación, "pero no se han podido encontrar sin perjudicar a los servicios municipales".

El gasto anual de la depuradora asciende a un total de dos millones de euros. De esta cuantía, la mitad es financiada por la Diputación de Málaga, y el resto se divide entre los municipios que se benefician de la depuración de las aguas residuales, que son Coín, Álora y Pizarra.

El reparto se realizará en función de los metros cúbicos de agua que consumen cada municipio, por lo que Coín sufragará la mayor parte del millón de euros restante. A Pizarra le corresponde abonar 330.000 euros de forma anual.

Lozano ha destacado la importancia para el municipio de la depuradora Bajo Guadalhorce, no solo por el medio ambiente, al verter aguas limpias al río Guadalhorce, sino para evitar sanciones de Europa y mejorar la calidad de vida en el municipio.

"No era un objetivo, pero nos vemos en la obligación. Cuando la ciudadanía me puso al mando del Ayuntamiento, me comprometí a cumplir con mis obligaciones y hacer cada día al pueblo mejor y que la calidad de vida del municipio sea mejor", ha finalizado.