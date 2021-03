Chivite dice que informará de los Next Generation cuando sea un documento "cerrado" y la oposición critica opacidad

Chivite ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha señalado, sobre los proyectos previstos para los fondos Next Generation, que ve "mucha propaganda y cero transparencia". "Queremos luz y taquígrafos porque es dinero de todos", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha detallado, en su intervención, que "acabamos de conocer el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" -de los fondos Next Generation- y ha señalado que "un Gobierno serio no se dedica a elucubrar sino a trabajar con rigor y dado que los tiempos serán ajustados lo que hemos hecho es anticipar el trabajo".

Chivite ha indicado que se está pidiendo más información de la que "realmente hay" porque "hay mucha normativa por definir" y ha criticado el "desconocimiento absoluto" de Navarra Suma acerca de este tema, por lo que le ha pedido "más rigor".

La presidenta ha explicado que "ha sido en febrero cuando Europa ha aprobado el Reglamento para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una de las dos partes de que consta el Next Generation y una vez aprobado este mecanismo, hasta el 30 de abril, los países miembros de la UE tienen plazo para presentar sus planes nacionales".

Según ha continuado, "cuando esos planes estén remitidos, la Comisión Europea tendrá dos meses para valorarlos" y "el Consejo de Europa tendrá cuatro semanas como máximo para aprobarlos". "Estaríamos hablando de que a mediados de este año se habrá completado el proceso y será entonces cuando se pueda iniciar el desembolso de los fondos", ha dicho, para afirmar que "queda camino muy importante por recorrer, normativa por definir y el plan nacional por aprobar".

Chivite ha explicado que "en Navarra lo que hacemos es trabajar con anticipación para tener preparados los proyectos de manera que en el momento en que se abran las convocatorias y procedimientos administrativos, y dado que los tiempos serán muy ajustados, tengamos definidos los proyectos para que encajen en los criterios que aún están pendientes de diseñar".

Ha destacado "la importancia de la interlocución con los Ministerios para conocer las líneas que la UE va afinando". "Podemos trabajar el fondo y la forma y posibles alianzas no solo público privados, sino también entre CCAA o entre empresas", ha comentado, para recordar el paquete REACT, "cuyo Reglamento se aprobó el año pasado", con 148 millones para Navarra. "Este viernes habrá reunión con el Ministerio de Hacienda para contrastar la propuesta de reparto de estos fondos", ha apuntado.

María Chivite ha manifestado que "mi compromiso es venir a la Cámara a explicar el reparto cuando sea un documento cerrado y firme y acordado con el Ministerio y cerrado también con la Comisión Europea". "Aún no hemos llegado a ese momento", ha expuesto.

La presidenta ha indicado que "estamos trabajando en los tres grandes marcos en los que se encuadran los fondos europeos: digital, verde y cohesión" y ha añadido que "hemos identificado como Gobierno de Navarra al menos 125 proyectos y hay que recordar que la iniciativa privada tiene su paquete de propuestas". "Y todos son documentos vivos que iremos modificando y completando conforme tengamos más claves e información, queda mucha normativa por definir", ha comentado.

Chivite ha insistido así en que "acabamos de conocer el Reglamento del Mecanismo y un Gobierno serio no se dedica a elucubrar sino a trabajar con rigor y, dado que los tiempos serán ajustados, lo que hemos hecho es anticipar el trabajo, por eso ese trabajo se irá adecuando a los documentos normativos que marcan el camino". "Estamos ante una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar al máximo. Es tiempo de caminar unidos por el bien de Navarra", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que han solicitado información sobre los proyectos y no se los han entregado y ha indicado que si los tiempos son los expuestos por la presidenta, "¿por qué en octubre usted habla de 125 proyectos y los cuantifica en 3.400 millones?". "¿Antes los representantes de esta Cámara no nos merecemos conocer nada? ¿Y pide unidad?", ha dicho, para señalar que "pedimos transparencia y no la hay".

Esparza ha criticado a la presidenta que "no está liderando nada" y "veo una presidenta del Gobierno sumisa e incapaz". "En lugar de defender los intereses de Navarra, busca no molestar al PSOE de Madrid", ha censurado, para pedirle que "lidere y sea transparente". "Generar expectativas que luego igual no se vayan a cumplir es una irresponsabilidad y dejar la toma de decisión del futuro de Navarra en manos de otros es una irresponsabilidad", ha añadido.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado a Navarra Suma que "esta comparecencia no la pide con el ánimo de saber sino con el ánimo de crear un relato sobre el Gobierno de opacidad". "Quieren crear una imagen irreal del Gobierno de Navarra", ha dicho, para exponer que "no les importan los fondos sino atacar al Gobierno". "Ustedes quieren embarrar estos fondos", ha censurado.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que "las reglas del juego están llegando a cuentagotas porque se mueven muchas piezas en el tablero europeo y del Estado, y requiere que vayamos trabajando en los pasos que se van marcando". "Navarra tiene capacidad para competir y es cierto que ha trabajado con los Ministerios, un diálogo fluido, y me gustaría saber si nos puede adelantar alguna cuestión, alguno de esos proyectos fundamentales", ha expuesto.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha compartido "la idea de caminar juntos" en este tema, pero ha trasladado a la presidenta que "algo ha fallado desde octubre porque la mayoría política del Parlamento reclama más información". "Su Gobierno ha producido muchos documentos, y está bien, pero los grupos tenemos el derecho a la información", ha afirmado, para insistir en que "sigue habiendo ese déficit".

Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que "la oposición pide más información" sobre este asunto y ha añadido a la presidenta que "usted está negociando y hay unas informaciones que le pondrían en desventaja". "Surgen muchas preguntas que también hay que comprender y en esta Cámara habrá que trabajar", ha dicho, para señalar que "hay que buscar el mayor apoyo de esta Cámara".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha expuesto a Chivite que "usted no da más información porque no puede o no la tiene". "Está todo en el aire", ha comentado, para esperar que "la señora Chivite esté peleando y trabajando para que Navarra reciba la parte proporcional que le corresponde". "Espero más información", ha concluido.