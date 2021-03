El viernes arranca el primer fin de semana con movilidad en toda Galicia salvo en seis municipios cerrados

Las últimas decisiones del comité clínico dejan solo seis municipios cerrados a partir del viernes, que son: A Pobra do Brollón y Paradela (Lugo); A Mezquita, Boborás y Vilardevós (Ourense); y Pontecesures (Pontevedra). En estos ayuntamientos la hostelería está cerrada (solo se permite el servicio para llevar o recoger) y no están permitidas las reuniones de no convivientes.

Por su parte, habrá otros 11 con limitaciones y que se sitúan, por lo tanto, en el nivel medio alto de restricciones que implica reuniones de máximo cuatro personas, hostelería hasta las 18,00 horas y solo terrazas y movilidad solo a los municipios con la misma incidencia (entre estos once, por lo tanto). Son los siguientes: Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilanova de Arousa (Pontevedra); Chantada, Guitiriz y Lourenzá (Lugo); Arteixo, Cariño, Miño, Mugardos y Sobrado (A Coruña).

Finalmente, el resto de Galicia tendrá permitida la movilidad este fin de semana a cualquier punto de la comunidad. La hostelería estará abierta hasta las 18,00 horas con servicio en las terrazas al 50 por ciento y en el interior al 30 por ciento y las reuniones están permitidas para un máximo de cuatro personas sean o no convivientes.

En la rueda de prensa posterior al comité clínico y que ha tenido lugar este miércoles, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado el panorama actual, en el que "Galicia toma un respiro", pero ante lo que lo que ha advertido de que el virus "está atento a cualquier error", por lo que ha vuelto a demandar prudencia.

DATOS DE INCIDENCIA

Por su parte, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, ha destacado que el nivel reproductivo instantáneo está por debajo de uno y la incidencia acumulada, a 9 de marzo, sigue disminuyendo a siete y a 14 días, de 47 a 37,12 y de 119 a 90,87 casos, respectivamente, por cada 100.000 habitantes.

Durán Parrondo ha manifestado que se "está consolidando" la bajada, al tiempo que Galicia presenta una buena tasa de positividad en relación a las pruebas realizadas, ya que tiene un 1,76 por ciento, "lejos" del 5 por ciento que marca la OMS como umbral de lo aceptable.

Destacó, además, que Galicia es la comunidad que "más pruebas diagnósticas realiza. En la última semana, suman 90.566, un total de 3.354 por cada 100.000 habitantes, frente a la media española de 1.644.

En cuanto a las áreas sanitarias, ninguna está por encima de los 250 casos acumulados en 14 días, ni por encima de 100 a 7 días. Así, están los 56,11 casos de Lugo a los 160,59 casos por 100.000 habitantes del área de A Coruña, en los últimos 14 días.

En cuanto a los siete ayuntamientos, la tasa está en 225 en A Coruña (a 14 días), mientras que la de Vigo y Ferrol está en 93. En Pontevedra, es de 84, 63 en Ourense, 58 en Santiago y 55 en Lugo. "Tasas contenidas, lejos de los 250", ha señalado.

El gerente del Sergas, Julio Flores, mostró su satisfacción por la caída de la presión asistencial, con una caída del 22 por ciento en hospitalización y del 27 por ciento en camas UCI.

En la rueda de prensa de este miércoles también intervino Sergio Vázquez, oncólogo del Hospital Lucus Augusti de Lugo, quien hizo un llamamiento a seguir cumpliendo las medidas de seguridad, incluidos los vacunados, porque "pueden contraer la enfermedad y transmitir el virus al resto de la sociedad".