Cvirus.-PSOE pide a Junta no penalizar a municipios con baja tasa con cerrar actividad no esencial a 18.00 horas

"La decisión de la Junta sobre los horarios comerciales ha sido una decisión injusta para algunos municipios de la provincia, especialmente en la Costa del Sol, algunos con una baja incidencia del COVID como Torremolinos o Benalmádena, que no han pasado al nivel 2", ha lamentado.

Al respecto, ha añadido que "estos municipios tienen que seguir cerrando sus bares, restaurantes y comercios a las seis de la tarde cuando hay municipios con mayor incidencia en la provincia que han ampliado el cierre de estos negocios, es un sinsentido".

"Las decisiones de la Junta no contribuyen a paliar los efectos de la pandemia, sólo está asfixiando un poco más las economías de municipios que han tenido un buen comportamiento sanitario en las dos últimas semanas, por eso exigimos a la Junta de Andalucía que adopte las medidas en atención a la situación epidemiológica de cada municipio en lugar de la de los distritos sanitarios", ha señalado.

"Solicitamos al Gobierno andaluz que no espere para corregir esta situación y que revise la decisión, la Junta hizo una excepción con Málaga capital y levantó el cierre antes de quince días, una excepción que no ha hecho con el interior de la provincia. Si Juanma Moreno no actúa ya, pensaremos que es un castigo político a ciudades gobernadas por el PSOE", ha dicho.

OTROS ACUERDOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

Por otro lado, Jerez también ha detallado que la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del partido, "fue marcada por la celebración del 8M con la lectura de un manifiesto y aprobando una resolución poniendo el acento en las consecuencias que ha tenido la pandemia para todas las mujeres. Son las que más han perdido sus empleos, sus empresas e, incluso, un ERTE".

"Desde el PSOE hemos apoyado al movimiento feminista de Andalucía y, especialmente a las asociaciones de mujeres en sus reivindicaciones", ha añadido.

En este punto, ha advertido de que "el Gobierno actual de la Junta, cada vez que negocia un presupuesto, lo hace entregando a cambio a la extrema derecha los derechos y avances de las mujeres, ignorando de forma sistemática sus reivindicaciones".

Además, Jerez ha anunciado que otra resolución pide al Gobierno de la Junta que concrete un plan de viabilidad para el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía y que contemple una subida paulatina de la cantidad que aporta la administración autonómica a las empleadas para alcanzar los 18 euros por hora en 2023.

En este sentido, los socialistas también han pedido a la Junta "que deje sin efecto el cierre del centro San Francisco de Asís de Torremolinos y que respalde la lucha contra la despoblación revirtiendo la situación que se vive en municipios como Alozaina para que se siga contratando la elaboración de material textil y sanitario fabricado en esta localidad".

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por otro lado, la diputada provincial Gema Ruiz ha explicado que "el trabajar contra la despoblación es uno de los objetivos de los socialistas en todas la administraciones que gobernamos. Afianzar a la gente en el territorio esta en la hoja de ruta de los socialistas", ha dicho.

Así, ha recordado que, en el discurso en de investidura del actual presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, "dejó claro que la lucha contra la despoblación iba a ser uno de sus grandes retos. Lo triste es que, a día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada mientras los pueblos pequeños del interior, sobre todo de la comarca de Ronda y de la Axarquía, siguen perdiendo población y la costa del Sol y la capital siguen creciendo", ha advertido.

"Para trabajar contra la despoblación, lo primero que hay que trabajar es por la igualdad de oportunidades de las personas que vivimos en las zonas rurales frente a las que viven en las zonas urbanas", ha afirmado.

También ha añadido que "una de las formas de trabajo contra la despoblación es conseguir que nuestros jóvenes no vuelen, no se vayan de sus pueblos e intentar fijarlos en el territorio, cada vez que un joven se va de un pueblo se va un talento, una familia y se siguen cerrando casas".

"Por eso, de la mano de las Juventudes Socialistas, hemos presentado una moción en la Diputación provincial de Málaga para recordarle a Salado y a la diputada Rivas, que necesitamos que se tomen medidas contundentes para fijar la población en el territorio", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas, Ana Villarejo, ha destacado la preocupación de la joven organización socialista por la generación de empleo en los pequeños municipios. "No tenemos la oportunidad de volver a nuestros pueblos porque no hay oferta laboral para los jóvenes, desde JSA hemos pedido a la Diputación de Málaga que implante medidas para aquellos municipios donde la despoblación es mayor", ha señalado.

"Cada vez más, los pueblos de interior tienen una población más escasa y más envejecida. Con la pandemia del COVID-19 hemos visto el potencial del teletrabajo, por el que hay que apostar, por eso hemos pedido ayudas directas para aquellas empresas que quieran implantar este sistema para incentivarlo", ha explicado.

Además, Villarejo ha detallado que este plan incluya incentivos para que los y las jóvenes puedan acceder a una vivienda en aquellos municipios con mayor despoblación, tanto en régimen de compra como de alquiler. "Con esto permitimos que los jóvenes puedan independizarse", ha expresado. "El PP se niega a implantar estas medidas una y otra vez, no es un capricho, es una necesidad", ha concluido.