Garamendi (CEOE) creu que podria haver-hi "una, dos o tres fàbriques" de bateries i valora que hi haja "competència"

Garamendi ha realitzats aquestes declaracions als mitjans de comunicació després de la firma de l'acord de col·laboració entre la Generalitat, la CEOE i la CEV per al desenvolupament en l'autonomia del Pla Sumem de la Fundació CEOE, en ser preguntat per si considera compatible que hi haja més d'una fàbrica de bateries a Espanya, després que a la 'gigafactoria' liderada per Power Electronics que es projecta a València li hagen sorgit projectes competidors en altres territoris.

Segons el líder de la patronal espanyola, els fons europeus "són per a l'estat espanyol, per a 'macroprojectes' que en molts casos són transversals". Així, "la fàbrica de bateries vé per un macroprojecte de construcció de cotxes elèctrics però podria haver-hi més projectes", ha assenyalat.

De fet des de la CEOE, s'han detectat fins a 21 macroprojectes diferents de canvi de país en matèria de digitalització, inclusió, sostenibilitat i igualtat, ha precisat. Són conceptes que "no només són d'una empresa i que no són només d'un territori, sinó que són transversals", ha insistit.

A més, Garamendi ha reivindicat que "l'economia funciona perquè hi ha competència" i veu "lògic que dins dels projectes podrà haver-hi una, dos o tres fabriques". Una altra cosa serà que "el Govern haurà d'avaluar on podrà aplicar-ho" i en aquest moment "hi ha més d'un territori on s'ha plantejat aquesta possibilitat, com s'està plantejant també en els temes d'hidrogen", ha apuntat.