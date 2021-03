Cvirus.- Puig contempla mantindre el tancament perimetral de la Comunitat fins que concloga l'estat d'alarma al maig

Puig, en una entrevista a la cadena Ser arreplegada per Europa Press, ha recalcat sobre aquest tema: "No hi ha cap restricció que es pose per capritx ni ha de durar un dia més del necessari". En eixe sentit, ha aclarit que, amb el tancament perimetral, també es vol llançar "un missatge per a crear una atmosfera de no risc que siga associat amb la sociabilitat".

"Aquestes setmanes són decisives perquè les no Falles, la no Magdalena, la no Setmana Santa, ha de ser efectivament això, no Falles, no Magdalena, no Setmana Santa, perquè ara sí que sabem que la mobilitat genera contactes i els contactes, contagis".

Per açò, ha defès que "hi ha moments en els quals cal impedir la sociabilitat, no només en l'hoteleria sinó en els domicilis". En eixe sentit, ha defès que amb actual nivell d'incidència acumulada, per sota dels 62 casos quan es va arribar a estar en 1.500, "no es poden mantindre exactament les mateixes restriccions, però tampoc es pot relaxar i dilapidar en unes poques setmanes tot l'esforç".

DESESCALADA "MESURADA"

Per açò, sobre la reobertura que exigeixen el sector de l'esport i de l'hoteleria, ha assenyalat que demà es prendran en la comissió interdepartamental decisions "mesurades" d'acord amb els experts i pensant sobretot en "el bé general i la salut dels ciutadans, però també pensant en les persones que tenen restringida la seua activitat".

En eixe sentit, ha assenyalat als qui "no poden treballar ni desplaçar-se per a veure les seues famílies" que "falta poc": "Sabem que enguany no serà de normalitat absoluta, però aspirem a un estiu el més normal possible que genere la recuperació econòmica i l'ocupació".

Sobre aquest tema, ha confiat que aquest estiu es puga obrir la mobilitat exterior, almenys l'europea, gràcies al passaport sanitari i a la realització de proves que porten a "una normalització de la campanya turística".

Preguntat per si calguera haver sigut més restrictiu abans de Nadal per evitar la tercera onada, el president ha replicat: "A bou passat sempre es poden haver pres decisions avalades per les conseqüències".

Amb tot, ha mantingut que abans de Nadal ja es van prendre decisions "molt importants i vam ser els més restrictius, a dia de hui podem dir que potser no prou, però nosaltres iniciàrem una escalada a la fi de novembre i no només per una causa". Així, ha indicat que un epidemiòleg li comentava que "ací hi havia molt més combustible i, per tant, molta més capacitat de contagi".

"Aquest virus actua amb molta més intel·ligència de la qual podem tindre nosaltres per a detindre-ho", ha recalcat Puig, que ha justificat que "per açò s'ha anat per darrere". "Però sí que des del primer moment hem intentat donar resposta des de tots els àmbits i s'ha aconseguit el fet històric de disposar vacunes en menys d'un any", ha subratllat.

En eixe sentit, ha assenyalat que "hi ha una certesa: les vacunes funcionen i funcionen bé, però encara hi ha poques dosis". Malgrat açò, ha destacat que prop de mig milió de valencians haurà rebut una dosi en els pròxims dies i ja es nota l'efecte positiu entre els grups més vulnerables. "Ara hem canviat de posició, ja no estem a la defensiva sinó a l'atac i cada dia que passa anirem a millor", ha postil·lat.