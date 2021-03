El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana cau un 6,74% davant de l'any passat

No obstant açò, aquestes xifres suposen un repunt mensual del 0,08%, que és el més lleu d'Espanya, segons l'informe mensual de preus de lloguer de pisos.com.

La Comunitat Valenciana va ser la setena autonomia amb la mensualitat més cara per als llogaters, per darrere de Madrid (1.560 €/mes), entre unes altres. Per la seua banda, el pis tipus de lloguer a Espanya va tindre al febrer una superfície mitjana de 106 metres quadrats i una mensualitat mitjana de 960 euros, baixant un -1,54% mensual i un -1,44% interanual.

Els preus de la vivenda en lloguer aprofundeixen els seus ajustos. Segons el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, "es tracta d'una tendència esperada que ha tocat de ple els mercats més tensionats".

Castelló (1,51%) i Alacant (0,68%) llancen pujades mensuals intermèdies, mentre que València (-0,63%) va ser la setena que menys va caure d'Espanya. Interanualment, es van ajustar totes. València (-13,12%) va registrar la tercera retallada més intensa del país.

Amb 856 euros de renda mitjana mensual al febrer de 2021, València va ser la novena província més cara d'Espanya. Alacant, amb 847 euros de mensualitat mitjana, va ser l'onzena en aquest mateix llistat. D'altra banda, Castelló, amb 573 euros de mensualitat mitjana, va ser la més assequible de l'autonomia.