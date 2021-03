Los colegios José Luis Villar y La Axarquía de Vélez-Málaga, y el IES Huelin ganan el concurso escolar de ONCE

ONCE

En esta edición han participado 6.695 escolares de 48 centros educativos de Málaga, bajo la coordinación de 67 profesionales de la educación. Málaga se sitúa así en la segunda provincia andaluza con mayor participación en este Concurso, el de mayor movilización de la comunidad educativa, han informado desde ONCE en un comunicado.

En Andalucía han sido en total 35.653 los estudiantes que han trabajado por el uso responsable de las nuevas tecnologías de 359 centros educativos que han contado con el apoyo de 467 profesores.

Bajo el original lema 'ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego', la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y lograr un entorno adaptado a todas las personas.

Han destacado que ante la petición de docentes y estudiantes que han visto sus clases suspendidas por la pandemia, el Grupo Social ONCE decidió ampliar el plazo de inscripción hasta finales de febrero, una medida extraordinaria que ha facilitado la presentación de trabajos en estos dos primeros meses del año.

En el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han elaborado una cuña de radio de un minuto, como máximo, capaz de transmitir un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Por su parte, los estudiantes de Secundaria (categoría C) han tenido que diseñar un cartel publicitario que capte la atención y transmita un mensaje que fomente el uso responsable de la tecnología, evitando el abuso de la misma. Ha incluido un eslogan y una audiodescripción del trabajo.

Para los estudiantes de Bachillerato y FP (Categoría D), el concurso ha pedido la realización de un anuncio publicitario, de 40 segundos, para sensibilizar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos que acarrea su abuso. Ha sido acompañado de un título y un documento con el guión, para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Así, en Málaga los ganadores en la categoría A han titulardo su cuña 'Soy tu yo del futuro' y dan consejos como usar el móvil con responsabilidad, controlar el tiempo de uso, respetar a los demás, no mentir ni humillar, navegar con seguridad y hablar con los padres ante cualquier problema que pueda surgir derivado del uso de las tecnologías y las redes.

En la categoría B, los ganadores lanzan un mensaje de uso responsable de la tecnología y piden que sea accesible para todos bajo el lema 'Amigo Cibernauta'. Mientras que en la categoría C, los alumnos del Huelin han titulado el cartel ganador '¿Quién controla a quien', un dibujo en el que se ve en primer plano a chico hipnotizado mirando a su móvil con un fondo de viñetas de dibujos que representan problemas derivados de su uso, como las 'fake news'.

El jurado de Málaga ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados.

Presidido por el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, el jurado ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, el jefe de Servicios Sociales, Marcelo Rosado, y el maestro del Equipo Específico de Atención Educativa en ONCE Málaga, Antonio Sedeño.

También ha estado la representante del Gabinete de Bellas Artes del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Ana María Azuaga; el adjunto a la dirección de Diario Sur, José Vicente Astorga, la coordinadora de Informativos de Canal Sur Radio en Málaga, Rosa María Rico, el director de Contenidos e informativos de la Cadena Ser en Málaga, Jesús Sánchez, la directora del Programa 'Supercapaces' de Canal Málaga, Ana Belén Castillo.

Los escolares ganadores pasarán ahora a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los vencedores a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una Tablet con el objetivo de demostrar que un buen uso de la tecnología es posible.