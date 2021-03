Zaragoza.- La DPZ incorporará al presupuesto de este año unos 70 millones de euros de su remanente de tesorería

En su intervención, Sánchez Quero ha concretado que el citado remanente asciende a 73.985.897 euros. "De esta cantidad, unos 700.000 euros se destinarán a regularizar temas de Seguridad Social y 3 millones de euros a pagar subvenciones que tenemos a mitad de ingresar, ya que se justificaron tarde y no se pudieron pagar con cargo al ejercicio 2020".

"Nos quedarán aproximadamente 70 millones para ampliar partidas que se minoraron en el presupuesto inicial y que supondrán unos 20 millones de euros". Como ejemplo, ha citado que la Caja de Cooperación pasaría de 300.000 a 600.000 euros; las entidades sin ánimo de lucro están presupuestadas en 10.000 euros y hay que subirlas a 600.000; las entidades sin ánimo de lucro de ámbito deportivo aumentarán de 10.000 a 350.000; el plan de reestructuración de bienes eclesiásticos podría ascender a 4 millones de euros, y la mejora de firmes en las carreteras provinciales se situaría en más de 2 millones".

En esta misma línea, ha comentado que en las cuentas de 2021 el Plan de barrios rurales está sin presupuestar y se le adjudicaría un millón de euros; en la misma situación se encuentra el Pimed, para el que irán 1.300.000 euros, y el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza "que está en medio millón de euros" se incrementará hasta los 3 millones que se transferirán para la realización de obras en barrios rurales.

Una vez que se aumenten los importes de todas estas partidas que estaban aminoradas en el presupuesto, "quedarán 50 millones de euros para nuevos planes". Aunque ha precisado que hay que tener en cuenta que "los tributos del Estado disminuirán, por lo que posiblemente para 2022 tendremos menos aportaciones por parte del Estado". Ante esta situación, para que no baje el presupuesto de la institución provincial en 2022 ha abogado por "guardar unos 20 ó 30 millones de euros".

Ha confiado en que el Gobierno central suspenda las reglas fiscales también para el ejercicio 2022 y 2023. "No obstante, independientemente de que se utilicen los 50 millones de euros o no para planes, lo que ofrezco a todos los grupos es que aquellos proyectos o conversaciones que hemos mantenido y que no hemos podido llevar al efecto, que no se pudieron reflejar en el presupuesto inicial, intentemos incluirlos".

PUESTOS DE PERSONAL

En la sesión plenaria se ha procedido a la aprobación inicial de la modificación del catálogo de puestos de trabajo del personal funcionario relativa a las retribuciones complementarias de los puestos de director general, director del Área de Gestión de Presidencia, director del Área de Gestión de Ciudadanía y director del Área de Gestión de Servicios y Desarrollo Municipal. Ha contado con los votos a favor de PSOE e IU, la abstención de PP, Cs y Podemos y en contra de VOX.

En este punto, la diputada del PP, Inmaculada de Francisco, ha justificado el voto de su grupo señalado que no están de acuerdo en la modificación. "Estas plazas deberían haber sido convocadas para personal de la institución primero y, si no se hubiesen podido cubrir, para personal de otras instituciones".

"Respecto al complemento, que es de lo que se trata este expediente, entendemos que, como siempre, es una decisión del equipo de Gobierno y del servicio de personal, pero nuestra opinión es que no existe una justificación para ello". Ha insistido en que la aprobación de una relación de puestos de trabajo "evitaría todos estos problemas y se cumpliría con la Ley de Bases de Régimen Local y con la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".

MONASTERIO DE VERUELA

En el turno de ruegos y preguntas, la diputada de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha preguntado por la apertura del Parador Nacional de Veruela, a lo que el presidente de la DPZ ha señalado que por parte de la institución se ha hecho todo lo que se les ha pedido para que la apertura sea posible y que, según la información que tiene, solo quedaría la licitación para amueblarlo.

Palomar también ha aprovechado para recordar que se va a recibir una nueva remesa de mascarillas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para repartir entre los municipios y ha pedido que no sean los bomberos los que las repartan, que se busque otra forma. Sánchez Quero ha señalado que atiende el ruego pero "ya veremos cómo se distribuyen al final".