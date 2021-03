Almeida y Villacís cierran filas en el Ayuntamiento pese a la ruptura de sus partidos en el Gobierno regional

El alcalde popular y la vicealcaldesa naranja blindan su pacto de gobierno frente a la crisis que viven sus compañeros regionales en Madrid. A las 12.00 horas de este miércoles la tensión política tomaba rumbos distintos. En Sol, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso firmaba el decreto para disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en la región. En Cibeles, la vicealcaldesa de la capital marcaba el número del alcalde popular para confirmar, por teléfono, su pacto de gobierno. Mientras Isabel Díaz Ayuso (PP) rompía su acuerdo con su socio de gobierno Ignacio Aguado (Cs), Begoña Villacís (Cs) cerraba filas con José Luis Martínez-Almeida (PP).

Así lo confirmaba el primer edil tras llegar cuarenta minutos tarde a un acto municipal."He recibido una llamada de Villacís que me garantiza que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento", justificaba ante los medios. Según revelaba Almeida, su socia de gobierno en el Consistorio le había calmado diciendo que ellos, a diferencia de Ayuso y Aguado, son "un gobierno cohesionado, fuerte".

Un gesto que el alcalde agradecía a su socia de Cibeles. "Agradezco la confianza que tiene Begoña Villacís en mi, en su socio de gobierno, y ratifico que es la misma confianza que tengo en ella, en Ciudadanos", culminaba el alcalde de Madrid. Desde vicealcaldía confirmaban su versión: "Esta mañana, tras el anuncio de la moción de censura en Murcia, la vicealdaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado al alcalde José Luis Martínez-Almeida para trasladarle la necesidad de que el gobierno municipal ofrezca estabilidad a los madrileños en estos momentos tan difíciles".

Y así lo hacía saber Begoña Villacís por redes sociales. En su cuenta de Twitter negaba un "efecto dominó", haciendo alusión a lo ocurrido en Murcia. Creía que lo que ha pasado ahí se debe a "una situación casuística y localizada" y, por ello, se desmarcaba: "Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya".

Así, ambos ediles se comprometen a continuar el proyecto que acordaron el pasado 2019 cuando tomaron el bastón de mando, con independencia de la convocatoria electoral de la Comunidad. Y sendos equipos aseguran que la participación de los líderes del Ayuntamiento en la campaña regional no perjudicaría su estabilidad como gobierno. Fuentes del PP indican a 20minutos que aún consideran "prematuro" hablar de una campaña electoral pero que, de realizarse, "lo razonable" es que el alcalde y también portavoz nacional del partido, acuda para apoyar a Ayuso.

Esto, sin embargo, "no tendría que erosionar" su compromiso, del mismo modo que no ocurrió cuando Pablo Iglesias se alió con Los Comunes de Ada Colau en Cataluña frente a Sánchez, padrino político del candidato del PSC, el exministro Salvador Illa, recalcan dichas fuentes. En esta línea, el equipo de la vicealcaldesa dice "no estar ni a elecciones ni a intereses de ningún tipo que no sea el que acordaron PP y Cs para la ciudad de Madrid en 2019".

Sin embargo, la oposición municipal advierte de la llegada de una tormenta al Ayuntamiento. Los socialistas vienen "evidenciando" las tensiones de Cs con PP "a raíz de los peajes que se están pagando a Vox, y que van de la memoria histórica a los espacios vecinales o los murales feministas". Según apunta el portavoz del PSOE, Pepu Hernández, a 20minutos "Ciudadanos no comparte muchas de estas situaciones y desde hace tiempo vemos un gobierno roto en la ciudad". Para los socialistas la única solución es que Ciudadanos se alíe con toda izquierda de Cibeles, dado que con ellos no suman mayoría. "Hoy por hoy la llave la tiene Ciudadanos y la cuestión es si está dispuesto a apoyar una moción de censura con el PSOE y Más Madrid".

Vox, el partido que apoyó la investidura de Almeida y Villacís, cree que esta crisis no debería afectar a los líderes del Ayuntamiento, pues "les vemos en un pacto más solido que lo que hemos visto en otras instancias", apuntan a este diario. Sin embargo, sí valoran que la estabilidad del gobierno municipal se sostenga en la disciplina de partidos. El grupo de Javier Ortega Smith cree que Casado y Arrimadas decidirán el futuro próximo de Almeida y Villacís.