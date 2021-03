Hernani ofrece visitas interpretadas y degustación de sidra en las sidrerías Altzueta, Itxas-Buru, Iparragirre y Zelaia

El Ayuntamiento de Hernani y cuatro sidrerías de la localidad han presentado este miércoles esta iniciativa, realizada de manera conjunta. La representación municipal y de las sidrerías han explicado los pormenores de la nueva oferta, que consiste en visitas interpretadas junto a una de degustación de sidra y un pintxo.

El alcalde, Xabier Lertxundi, ha destacado la "buena acogida" que ha tenido esta iniciativa entre los sidreros del municipio guipuzcoano. "No es un secreto para nadie lo arraigada que está la cultura de la sidra y del txotx en Hernani. Sin duda alguna, la sidra, las sidrerías y el txotx, es un símbolo de la identidad de nuestro pueblo", ha señalado.

Además, ha apuntado que el sector sidrero y el txotx "también han tenido un gran impacto en nuestra economía local en los últimos años". "La época del txotx nos ha traído beneficios, pero no podemos negar que también tiene daños colaterales, ya que atrae a mucha gente y la actitud impropia de algunas personas nos han creado problemas y conflictos en el pueblo", ha lamentado.

Lertxundi ha recordado que el año pasado se tuvo que interrumpir la época del txotx a causa de la pandemia y este año "tampoco estamos viviendo una temporada al uso". No obstante, se ha mostrado convencido de que "de las peores crisis surgen buenas oportunidades".

Así, desde el Ayuntamiento y, en concreto, desde el Área de Desarrollo Local, se ha trabajado para "crear oportunidades desde esta crisis" y se han buscado opciones para promocionar el sector de la sidra de Hernani, "que está sufriendo mucho en esta pandemia". Para ello, se ha buscado "dar un valor añadido a las sidrerías".

"Esperamos que sea un gran éxito y que el camino que hemos emprendido ahora nos se quede aquí y que, por qué no, en el futuro se anime también el resto de sidrerías del pueblo", ha afirmado el alcalde.

TURISMO SOSTENIBLE

Patxi Ibarguren, concejal de Desarrollo Local, ha explicado que dentro del plan municipal de turismo sostenible se contemplaba la elaboración de iniciativas de este tipo, y con la ayuda de un equipo asesor especialista en esta materia, desde el Ayuntamiento se ofreció a todas las sidrerías de la localidad formación para realizar visitas interpretadas.

Según ha resaltado, las visitas interpretadas "no son una mera entrega de información". "También contamos a quienes nos visitan lo que no se ve. La historia de la sidrería, anécdotas, recuerdos, emociones. Al fin y al cabo, las sidrerías no son un local de un negocio al uso, las sidrerías han sido y, en muchos casos, lo siguen siendo, el caserío y la residencia de las familias que llevan el negocio", ha subrayado.