Ribó: "Estic molt satisfet de la gestió i la col·laboració amb el món faller"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat aquest dimecres, dia en el qual es compleix un any de la suspensió de les Falles per la pandèmia de la Covid-19, que està "molt satisfet de la gestió" d'aquesta mesura i de la "col·laboració molt positiva" que s'ha mantingut "amb el món faller" a partir d'ella.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa en la qual s'ha presentat el Pla d'Agricultures Urbanes, preguntat pel primer aniversari de la decisió que va interrompre les Falles de 2020 com a conseqüència de la Covid-19 i que ha deixat sense data les de 2021.

"El primer que cal dir és que ha sigut un any en el qual la col·laboració entre l'Ajuntament i el món faller ha funcionat d'una forma molt adequada", ha afirmat, al mateix temps que ha valorat el "nivell de comunicació molt alt" que s'ha mantingut i el "nivell de col·laboració" existent també a l'hora de "prendre les decisions".

El responsable municipal ha considerat que les mesures respecte a les Falles i davant la pandèmia s'han pres "de forma encertada". "La nit del 10 -de març de 2020- ens vam reunir amb el món faller i vam traure una sèrie de conclusions. Inicialment, es va optar per retardar -les Falles- i després vam veure que no tenia sentit retardar i el que es va fer va ser suprimir" les festes, ha recordat.

Igualment, Joan Ribó ha ressaltat "les ajudes a tots els sectors fallers" habilitades pel consistori després de la suspensió de les seues celebracions. "L'Ajuntament s'ha preocupat molt també a nivell econòmic del món de les Falles", ha assegurat.

Així, ha exposat que "a pesar de la pèssima situació i sensació" del sector i "els sentiments de frustració" que s'hagen pogut produir per "no tindre Falles l'any passat i per no tindre de moment enguany tampoc", tot s'ha resolt "de manera molt positiva".

"Continuar vivint"

"Des de l'Ajuntament hem insistit. L'any passat es va ajudar a les comissions falleres. Es va gastar tot el pressupost de la pirotècnia, 300.000 euros, perquè enteníem que tots aquests elements igual que molts altres implicats en el món faller havien de continuar vivint", ha agregat.

L'alcalde, que ha recordat que els monuments fallers de 2020 se segueixen guardant en Fira València i en La Marina tot esperant poder ser cremats, ha reiterat que encara que s'estiga en "un mal moment" per l'absència de Falles cal valorar la manera en què s'ha gestionat tot açò. "Estic molt satisfet de la gestió i de la col·laboració molt positiva amb tot el món faller", ha insistit.

Prohibició dels castells de focs artificials

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat aquest dimecres, respecte a la decisió de l'Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) de no tractar directament amb el consistori cap tret després de no autoritzar-se els castells de focs artificials que havia plantejat per a la nit de Sant Josep després del toc de queda, que pot "entendre el seu empipament" i que es gestionarà.

"Entenem que puga estar fastiguejada. Sabem que està en una situació fastiguejada i que aquest tret suposava un element important. Podem entendre el seu enuig, ja ho gestionarem", ha declarat el responsable municipal. "Ja parlarem amb Piroval, els explicarem la situació i ho entendran", ha considerat.

L'Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana ha expressat en un comunicat dirigit a l'Ajuntament la seua "profunda indignació i tristesa" i assenyala que els seus socis s'han sentit "maltractats, abandonats i humiliats".