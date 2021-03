La Semana Santa de Valladolid presenta su cartel "coral" para 2021 con representación de las 20 cofradías

El regidor, acompañado por el presidente de la Junta de Cofradías, Isaías Martínez, y el autor del cartel, el fotógrafo especializado en la Semana Santa Chema Concellón, ha presentado tanto este montaje como a a la encargada de pronunciar el pregón del próximo 19 de marzo, la historiadora María Antonio Fernández del Hoyo, quien fue designada el pasado año para el mismo cometido pero no pudo llevarlo a cabo debido a la declaración del estado de alarma desde el 14 de marzo de 2020.

Óscar Puente ha subrayado que, aunque a diferencia del pasado año, en el que debieron suprimirse todos los actos programados, en esta ocasión los vallisoletanos albergan "la esperanza" de que puedan celebrarse algunos de ellos "cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias y con lo dispuesto por las autoridades sanitarias", las circunstancias han obligado a modificar el proceso habitual para la elección del cartel.

Desde 2015, para su selección se convoca un concurso fotográfico de imágenes de la Semana de Pasión del año precedente, algo que en esta ocasión era imposible ya que en 2020 no pudieron realizarse los desfiles procesionales. Por ello, en esta edición se ha encargado el trabajo a uno de los fotógrafos oficiales de la propia Junta de Cofradías, Chema Concellón, "un habitual de la Semana Santa", ya que la fotografía desde 1987.

Desde entonces, ha recordado Puente, el también técnico de Administración Local en el Ayuntamiento de Valladolid, ha firmado la mayor parte de los carteles anunciadores. El primer edil ha añadido que Concellón ha recibido 26 premios y reconocimientos a lo largo de su larga trayectoria artística; entre ellos con el premio Lázaro Gumiel por su labor en pro del fomento de la Semana Santa de Valladolid.

Concellón es cofrade de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.

El cartel presenta unas connotaciones y un aspecto diferente a lo que era habitual en los carteles anunciadores de años precedentes, puesto que se trata de una imagen "coral" en la que están representadas las 20 cofradías vallisoletanas por medio de otras tantas fotografías.

Puente ha añadido que al tratarse de un cartel especial que reúne imágenes de todas las hermandades, en muchos casos con el marco de lugares emblemáticos de la ciudad, el cartel podría "quedarse" como uno de los elementos de promoción de la Semana Santa por parte de la oficina de Turismo.

Este collage, compuesto por fotografías que han sido tomadas en procesiones que han tenido lugar entre 2009 y 2019, quiere además representar también la unidad de todas las Cofradías en torno a la Junta de Cofradías de Semana Santa, que este año conmemora su 75 aniversario.

También forma parte del cartel el último símbolo incorporado a la Semana Santa vallisoletana, el Monumento al Cofrade, obra del escultor Óscar Alvariño, que fue inaugurada el pasado 30 de julio, en plena pandemia.

PREGONERA

Por su parte, la pregonera María Antonia Fernández ha sido definida por el alcalde de la ciudad como una "gran conocedora" de la Semana Santa de la ciudad, especializada su labor investigadora en los escultores Gregorio Fernández y Juan de Juni, y además de ello tiene una "gran capacidad como oradora".

Fernández ha incidido en agradecer tanto su designación el pasado año como el mantenimiento de la misma para este año después de haber vivido doce meses "tremendos" en los que ha apuntado que si bien personalmente ha "sobrevivido de manera bastante decente" durante la pandemia, está rodeada de gente que ha sufrido pérdidas.

HABLAR DE LA PANDEMIA SERÍA "DEMASIADO TREMENDO"

Sin embargo, la pregonera ha apuntado que en su discurso no estará especialmente presente la pandemia, pues ha reflexionado que le parecía "demasiado tremendo volver a hablar sobre lo mismo que se lleva hablando un año", de modo que ha preferido plantear su alocución como el inicio de "una nueva etapa", en un momento que puede comenzar a "abrir otras perspectivas".

"Espero que no me digan algunos: qué cuenta esta, con la que está cayendo", ha ironizado la historiadora, que ha subrayado que aunque este año no puedan celebrarse las procesiones y no puedan venir turistas de fuera "la Semana Santa está ahí y cada uno la puede vivir como quiera".

También ha bromeado con que va a "pasar a la historia" como la única persona a la que se ha propuesto dar el pregón dos años consecutivos y ha confiado en que su nombre no quede como "gafe".

Finalmente, Isaías Martínez ha incidido en que esta Semana Santa va a ser "especial", pues se tiene que celebrar de manera diferente, y así la Junta de Cofradías ha trabajado con el Ayuntamiento en una serie de propuestas alternativas que se valorarán este viernes, como ha precisado el alcalde, en Junta Local de Seguridad.

Al margen de actos para público, reducido y con cumplimiento de medidas de seguridad, la Junta de Cofradías ya ha puesto en marcha la exposición 'Vita Christi' en la Sala de la Iglesia de las Francesas; así como una muestra de la maqueta de la procesión de la Sagrada Pasión del Redentor que se podrá visitar en el Palacio Real.

También se presentará un libro, titulado 'Carteles de Semana Santa. Dibujando la Semana Santa vallisoletana', con dibujos a cargo de Yolanda Miguel García y textos de Ángel Peña Martín y Teresa Serrano Ruiz.

Igualmente, en colaboración con la Junta de Castilla y León se ha programado un nuevo ciclo de conciertos en la Catedral los días 20, 21, 27 y 28 de marzo, a las 19.45 horas.

En el acto han estado presentes portavoces de otros grupos municipales como Irene Núñez, del PP, Martín Fernández Antolín, de Ciudadanos; Javier García Bartolomé, de Vox.