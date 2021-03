Cvirus.- Barceló: "No ens estem plantejant retardar el ritme de vacunació"

Barceló, després d'assistir a l'inici de les obres del nou centre de salut de Tres Forques a València, ha explicat sobre aquest tema que hi ha algunes comunitats que ja han traslladat que "no poden seguir vacunant perquè no tenen dosis suficients". Per contra, ha garantit que dins de la planificació que ha fet la Conselleria "el ritme de vacunació va a continuar d'acord amb la planificació realitzada".

En eixe sentit, ha aclarit que l'inici de la vacunació dels majors de 55 anys dependrà de les dosis que vagen arribant a partir d'abril seguint l'Estratègia aprovada, la qual arreplega que es començarà a inocular per edats una vegada acabat el personal vulnerable i l'essencial i es començarà amb els majors de 70 anys.

Així mateix, ha explicat que de moment es manté la instrucció de no vacunar a les persones que ja han passat la malaltia ja que la Conselleria de Sanitat està a l'espera que els informes avalen la postura d'alguns experts d'administrar una sola dosi per a modificar en eixe cas l'Estratègia de vacunació. "Cal veure si és efectiu i amb una sola dosi és suficient", ha assenyalat.

En qualsevol cas, ha reiterat que de moment no s'estan vacunant ja que a més hi ha encara "un nombre molt important que falta per vacunar dins dels grups vulnerables i de servicis essencials que es preveuen acabar al març".

SOCA BRITÀNICA

Així mateix, ha confirmat que "de moment" ni la Comunitat Valenciana ni el Sistema Nacional de Salut es planteja canviar la quarantena de deu dies que fins al moment s'estableix en els casos covid de 'soca britànica' igual que per a la resta de variants.

No obstant açò, ha assenyalat que "ara mateix estan fent un seguiment de com evoluciona" perquè la soca britànica suposa ja el 30% i és "molt més transmissible que l'actual".

Respecte al brot detectat de soca britànica en el Liceu Francés de València ha assenyalat que "s'està fent un seguiment per a seqüenciar i veure la causa perquè és molt important per a nosaltres".