Puig sobre l'avançament electoral a Madrid: "Espere que els madrilenys decidisquen amb la millor de les seues mirades"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de presidir la firma de l'acord de col·laboració entre la Generalitat, la CEOE i la CEV per al desenvolupament en l'autonomia del Pla Sumem de la Fundació CEOE.

El president, preguntat per la decisió de Díaz Ayuso, ha afirmat: "Res més que acceptar les decisions que legítimament prenen els representants polítics" i ha mostrat el seu desig de tindre una "bona relació" amb Madrid.

Puig ha recordat que en els últims temps, la posició de la Comunitat de Madrid, de Díaz Ayuso, ha sigut una posició "oposada" amb la resta de comunitats autònomes però ha mostrat el seu desig que en qualsevol cas, amb l'avançament electoral, "els madrilenys decidisquen amb la millor de les seues mirades, perquè és el que cal respectar sempre, la democràcia", ha subratllat.

Així, ha insistit: "Respecte absolut a tots els interlocutors i la nostra voluntat de sumar", ha puntualitzat.

Per la seua banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, preguntat per aquest assumpte, ha manifestat que la política "té les seues vies" i Díaz Ayuso "està en el seu dret de dimitir o de convocar eleccions anticipades. Ací no entrem", ha dit.

Al seu juí, és "important" la paraula "moderació, diàleg i acord" i ha afegit: "Ací m'agradaria que la política estiguera més relaxada".