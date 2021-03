Gómez (Cs Murcia) se muestra convencido de que la moción en el Ayuntamiento saldrá adelante

En la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la coordinadora autonómica de Ciudadanos y candidata a la Presidencia del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, Gómez ha admitido que todavía no ha hablado con Podemos para presentar la moción, sino tan solo con el PSOE.

No obstante, ha recordado que el Grupo Municipal de Podemos "siempre ha manifestado su predisposición" a que en "cualquier momento, ellos estaban dispuestos a firmar sin pedir nada a cambio, en un gesto de generosidad si alguna vez se generaba una situación como la que lamentablemente estamos sufriendo".

Respecto a si Podemos consentirá el apoyo al nuevo gobierno, Gómez ha dicho desconocer los procedimientos que tienen los demás partidos, pero se ha mostrado "totalmente convencido" de que la moción saldrá adelante porque dice conocer a los concejales y se lo han manifestado "con total sinceridad".

"Es gente seria, a la que le gusta trabajar para y por los vecinos de Murcia", según Gómez, quien ha señalado que hay "poca ideología política en la esfera municipal, en la que no se trabajan grandes políticas, sino el bienestar y ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos día a día".

Gómez ha coincidido con la máxima responsable regional del partido en que "hemos hecho lo posible e imposible por mantener el acuerdo de gobernabilidad, y entramos en el ayuntamiento con la idea de hacer del consistorio una administración más eficiente para los ciudadanos, que el eje principal de la gestión fueran los vecinos, aportando transparencia, y luchando contra la corrupción".

Gómez ha lamentado que frente a este empeño "solo nos hemos encontrado bloqueo, engaños y paralización de propuestas e iniciativas", al tiempo que remarca que "frente a esta lucha contra la corrupción, especialmente en la contratación pública, nuestros socios han pretendido esconder esos contratos irregulares y bloquear nuestro trabajo de regeneración. No podemos ser cómplices corrupción, ni darle la espalda a los murcianos".

Respecto al 'vacunagate', ha asegurado que "Ballesta sabía que Coello se vacunó y no asumió responsabilidades; le dio permiso para vacunar y no asumió tampoco responsabilidades; sabía que no estaba siendo diligente al permitir que no se supervisara protocolo y que se vacunara gente que no le tocaba; sabía porque es médico que Coello no podía vacunarse y tampoco asumió responsabilidades, sino que se escondieron, dieron largas o siguieron atacándome".

"No es de recibo que un socio actúe así, ni responsable que lo haga frente a un socio que solo quiere cumplir la ley, luchar contra la corrupción y defender los intereses de los murcianos".