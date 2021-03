Ribó sobre Piroval després de descartar-se els castells del 19: "Podem entendre el seu enuig i ho gestionarem"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat aquest dimecres, respecte a la decisió de l'Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) de no tractar directament amb el consistori cap tret després de no autoritzar-se els castells de focs artificials que havia plantejat per a la nit de Sant Josep després del toc de queda, que pot "entendre el seu empipament" i que es gestionarà.