Cvirus.- Barceló explica que la desescalada es decidirà valorant la situació i les conseqüències de les mesures

Barceló, després d'assistir a l'inici de les obres del nou centre de salut de Tres Forques a València, ha assenyalat sobre aquest tema que no vol "avançar res" per "respecte" a la comissió interdepartamental, que és la que "decidirà finalment quines mesures s'alleugen".

En qualsevol cas, ha explicat que en les dos reunions que van mantindre aquest dimarts amb el sector de l'hoteleria i de l'esport van escoltar les seues propostes i els van explicar la situació epidemiològica actual.

No obstant açò, ha aclarit que la resolució sobre quines restriccions s'alcen es decidirà en la interdepartamental en funció de l'"estudi que facilitem des de la comissió de sanitat perquè la decisió que adoptem s'ajuste a la situació, però també a la gestió de la incertesa que pot produir el fet que s'adopten decisions que tenen conseqüències". "Eixes conseqüències també cal valorar-les·", ha recalcat.

REUNIÓ INTERDEPARTAMENTAL

D'altra banda, ha insistit que confia a arribar a un consens en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) sobre el toc de queda i el tancament perimentral de totes les comunitats tant per a Setmana Santa com per al pont de Sant Josep.

"La situació que vivim requereix actuacions coordinades i conjuntes, el virus no coneix de comunitats, està circulant i cal ser molt prudents", ha recalcat Barceló, que ha insistit que si la Comunitat Valenciana està realitzant una desescalada amb "molta cautela i molt prudent és molt important que del consell isca un document consensuat per tots i que s'implante en tot el territori nacional".

"L'esforç ha de ser conjunt perquè si nosaltres tanquem i una altra comunitat no, l'esforç recau solament en la comunitat que estarà tancada per a l'entrada", ha recriminat.