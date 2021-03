Decae una PNL para frenar una ITV en Granda, Gijón, con el voto en contra de PSOE e IU y la abstención del PP

La iniciativa parlamentaria pretendía insta al Consejo de Gobierno a que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias para suspender la instalación en la parroquia de Granda, del concejo de Gijón/Xixón, de una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos.

Asimismo, reclamaba al Ejecutivo asturiano que la instalación de esta estación de ITV, así como de cualquier otra futura, se rija por criterios técnicos, medioambientales, de tráfico y similares, además de por la transparencia en la adopción de todas las decisiones del proceso de instalación, particularmente, en lo referente a la ubicación de la misma.

La propuesta fue defendida por Adrián Pumares (Foro), Daniel Ripa (Podemos) y Sergio García (Ciudadanos). Los diputados de estas tres formaciones remarcaron la "opacidad" del proceso, reclamando más "transparencia", al tiempo que incidieron en los difíciles accesos hasta la parcela y al malestar vecinal que ha generado el proyecto, por lo que pedían paralizarlo y buscar alternativas de ubicación.

Desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco anunció su respaldo a una propuesta presentada por Podemos, confiando en que en alguna ocasión ocurra al revés. Asimismo, ha criticado la elección de la parcela y ha señalado la existencia de "dudas" sobre dicho proceso, ya que "no la más adecuada para la instalación de la ITV".

Por su parte, el diputado del PP Pablo González ha afirmado que "es evidente que no encaja la ubicación de ITV allí". "No es el lugar idóneo", ha dicho para a continuación confirmar la abstención de su grupo, argumentando que una PNL "no es ejecutiva" y el Gobierno "va a hacer lo que quiera". "Esto se tiene que parar en el Ayuntamiento de Gijón, que sí tiene funciones ejecutivas", ha dicho.

Contraria a la proposición se mostró la portavoz de IU, Ángela Vallina, que mostró su coincidencia con la importancia de que la instalación de la ITV se haga con criterios técnicos, pero rechazó que Granda pueda no ser un lugar adecuado sin argumentos más allá de críticas vecinales. Así, resaltó que la ubicación de servicios públicos suele generar "quejas vecinales", y apuntó que la parcela cuenta con la calificación urbanística apropiada y no consta, actualmente, posición contraria del Ayuntamiento de Gijón.

Finalmente, el diputado del PSOE René Suárez se ha mostrado comprensivo con la "lógica preocupación vecinal" pero ha lamentado que la iniciativa prejuzgue los criterios de ubicación y pretenda paralizar una instalación necesaria para el municipio de Gijón, con el objetivo de reducir las listas de espera.

El diputado socialista ha remarcado que se trata de suelo urbano consolidado, como suelo industrial; que las ITV operan con cita previa y no generan congestión de tráfico; y que el proceso está en fase de solicitud de licencia municipal, por lo que será en dicho ámbito "donde se determinen cuestiones de tráfico y urbanismo, en virtud de legislación vigente".